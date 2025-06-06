Міжнародна павутина? Хто стоїть за мережею iStore, яку підозрюють у нелегальній торгівлі технікою

$41.470.01
47.380.18
ukenru
Будинок замість квартири: як змінився попит на заміське житло в Україні
Ексклюзив
13:00 • 14105 перегляди

Будинок замість квартири: як змінився попит на заміське житло в Україні

11:45 • 36659 перегляди

Схема Кузьміних: як обвинувачений в хабарництві нардеп приховав мережу аптек в Житомирі

07:51 • 37675 перегляди

Сили оборони уразили аеродроми базування авіації в рф: є влучання та пожежі

6 червня, 07:09 • 56775 перегляди

Новий антирекорд: 407 дронів та понад 40 ракет рф застосувала проти України - Ігнат

5 червня, 16:58 • 100989 перегляди

Трамп про впроваження санцій проти рф: будемо "дуже жорсткими" у разі затягування війни в Україні

Ексклюзив
5 червня, 14:42 • 149843 перегляди

Тактика "перенесень": як адвокат обвинуваченого в хабарництві нардепа Кузьміних перетворює правосуддя на гру на час

Ексклюзив
5 червня, 14:25 • 111462 перегляди

росія полює за запчастинами: як москва викуповує радянські комплектуючі, аби заблокувати доступ до них Україні

Ексклюзив
5 червня, 12:51 • 98802 перегляди

Ракетний удар по навчальному полігону на Полтавщині: поранень зазнали 16 військових, двоє з них - загинули

Ексклюзив
5 червня, 11:49 • 91091 перегляди

"Пакунок малюка" у 2025 році: в Мінсоцполітики розповіли, чи будуть зміни у допомозі

5 червня, 11:02 • 66393 перегляди

НБУ залишив облікову ставку без змін на рівні 15,5%

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+30°
4.7м/с
52%
750мм
Популярнi новини

У Бєлгородській області рф підірвали залізничні шляхи: тепловоз зійшов з рейок

6 червня, 04:09 • 29925 перегляди

У Тернополі стан атмосферного повітря повертається у норму, радіаційний фон на прийнятному рівні

6 червня, 06:58 • 10139 перегляди

Атака рф на Луцьк: уже 16 постраждалих, двоє зниклих безвісти

09:26 • 11042 перегляди

Том Круз увійшов до Книги рекордів Гіннеса завдяки божевільному трюку у фільмі "Місія нездійсненна 8"

10:26 • 37086 перегляди

"Павутина" - лише початок: складна протидія рф триватиме, інші операції вже готуються - Washington Post

11:38 • 16409 перегляди
Публікації

Міжнародна павутина? Хто стоїть за мережею iStore, яку підозрюють у нелегальній торгівлі технікою

13:27 • 6276 перегляди

Будинок замість квартири: як змінився попит на заміське житло в Україні
Ексклюзив

13:00 • 14118 перегляди

Схема Кузьміних: як обвинувачений в хабарництві нардеп приховав мережу аптек в Житомирі

11:45 • 36676 перегляди

Замість зниження цін - зростання прибутків виробників: три місяці без маркетингу на фармринку

5 червня, 15:55 • 108321 перегляди

Санітарний контроль та епіднагляд за європейськими стандартами чи руйнування існуючої системи: про застереження до депутатської ініціативи

4 червня, 15:03 • 194386 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Зеленський Володимир Олександрович

Ілон Маск

Шмигаль Денис Анатолійович

Марченко Сергій Михайлович

Актуальні місця

Україна

Kyiv

Тернопіль

Молдова

Лондон

Реклама
УНН Lite

Том Круз увійшов до Книги рекордів Гіннеса завдяки божевільному трюку у фільмі "Місія нездійсненна 8"

10:26 • 37146 перегляди

Повернення до країни Оз: вийшов перший трейлер "Wicked: Чародійка 2"

5 червня, 09:10 • 127172 перегляди

У Нідерландах бабуїни у зоопарку наробили селфі на телефон, який відвідувачка випадково впустила у вольєр

4 червня, 11:54 • 90920 перегляди

CD Projekt RED показала перші трейлери гри "Відьмак 4"

3 червня, 14:36 • 133195 перегляди

Labubu: чому іграшки стали новим трендом серед дітей та дорослих

3 червня, 12:52 • 357250 перегляди
Актуальне

Instagram

Шахед-136

Вашингтон пост

Мі-8

Мі-24

Міжнародна павутина? Хто стоїть за мережею iStore, яку підозрюють у нелегальній торгівлі технікою

Київ • УНН

 • 5830 перегляди

Мережа магазинів iStore могла бути частиною масштабної системи з продажу техніки з порушеннями. За нею стоїть мережа компаній, пов'язаних з Олегом Ільєнченком.

Міжнародна павутина? Хто стоїть за мережею iStore, яку підозрюють у нелегальній торгівлі технікою

У 2024 році Бюро економічної безпеки провело обшуки у мережі магазинів iStore. Тоді повідомлялося, що була вилучена нелегальна техніка. В рамках дослідження ринку з торгівлі в Україні контрафактною технікою УНН не міг обійти своєю увагою такого гравця, що вже потрапляв на радари БЕБ.

Звертав свою увагу на мережу iStore і Центр експертиз Тест. Під час контрольної закупівлі вони не отримали від онлайн магазину мережі фіскальний чек, що може свідчити як про нелегальне ввезення техніки, що продається так і про ухиляння від сплати податків.

Торгова марка iStore була зареєстрована, в одній з варіацій, ще у 2008 році. Власником виступила компанія МІРЕНІ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД з Кіпра, а ось заявником був громадянини України Олег Михайлович Ільєнченко.

Ще два варіанти ТМ були зареєстровані у 2011 році. У першому випадку власником стала Саона Капітал ОЮ з Естонії, тоді як заявником виступила вже згадувана МІРЕНІ ЕНТЕРПРАЙЗЕС. Вона ж виступила вже власником у другому випадку, тоді як заявником стала АЙКОММЕРС ЮРОП ОЮ (зареєстрована в Естонії).

А тепер дещо про те, що пов'язує ці компанії крім спільної реєстрації торгових марок. Членом правління Саона Капітал ОЮ значиться вже згадуваний Олег Ільєнченко, він же має зв'язок АЙКОММЕРС ЮРОП ОЮ, а також МІРЕНІ ЕНТЕРПРАЙЗЕС. Має Ільєнченко зв'язки з іншими компаніями як за кордоном так і в Україні. Наприклад, ORAMOSO INVESTMENTS LIMITED, зареєстрована на Кіпрі.

Позов до Sony за право торгувати “сірою” технікою та побиття покупця: хто стоїть за мережею Stylus27.05.25, 18:12 • 311639 переглядiв

У 2017 році, в рамках кримінального провадження про ухиляння від сплати податків, проводилися обшуки в магазині "iStore", в якому проводило свою діяльність ТОВ "Комп`ютерний магазин №9". Цим підприємством наразі керує Анатолій Фіялковський, кінцевим бенефіціарами є Станіслав Ткаченко та громадянин Угорщини Георгес Аббуд , а ось в переліку засновників компанія зареєстрована в Белізі "СІГМА ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛТД." та чеська "КОНСЬЄРЖПЕЙ С.Р.О." Та раніше, а саме в період до серпня 2017 року, співзасновником "Комп'ютерного магазину №9" було ТОВ "Айсолюшнс Україна". Співзасновником останньої є "Айкоммерс Україна" та "Орамосо Кепітал" - обидві безпосередньо пов'язані із Ільєнченко.

Спроба привласнити "логотип Apple" або хто стоїть за мережею "Ябко" та її податковими боргами20.05.25, 08:58 • 292459 переглядiв

Окрім "Комп'ютерного магазину №9" у кримінальному провадженні фігурував ще десяток компаній, які на думку слідства, протягом 2013-15 років завозили в Україну техніку іноземного виробництва та фактично збували її через сітку ФОП. Компанії, які фігурували у провадженні, з того часу змінили власників, або назви, або і те, і інше, або ж взагалі закрилися. Але немає сумнівів у тому, що вони були, а деякі можливо і зараз залишаються, пов'язані між собою та мали відношення до Олега Ільєнченка.

На жаль, Ільєнченко особа не публічна, але як бачимо географія його діяльності доволі широка.

Багатогранний Артур Гатунок або як мережа Yabluka роками торгує "сірою" технікою 22.05.25, 16:44 • 578305 переглядiв

Таким чином, бачимо, що за мережею iStore стоїть складна структура компаній з міжнародною реєстрацією, які тісно пов’язані між собою через спільних учасників та схеми володіння. Ключовою фігурою в цій павутині є Олег Ільєнченко, чия діяльність охоплює не лише Україну, а й Кіпр, Естонію, Чехію, не виключено - інших країн. Незважаючи на відсутність публічного профілю, Ільєнченко системно фігурує у зв’язках між компаніями, що раніше опинялися в центрі уваги слідства.

Це дозволяє припустити, що мережа iStore може бути лише частиною більш масштабної системи з організації ввезення та продажу техніки з ознаками порушення податкового та митного законодавства. Далі ж - черга роботи правоохоронних органів, які мають дати правову оцінку цим зв’язкам і викрити можливі схеми ухилення від податків або нелегального імпорту.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ЕкономікаКримінал та НППублікації
Чехія
Угорщина
Естонія
Україна
Кіпр
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9