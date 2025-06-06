Міжнародна павутина? Хто стоїть за мережею iStore, яку підозрюють у нелегальній торгівлі технікою

У 2024 році Бюро економічної безпеки провело обшуки у мережі магазинів iStore. Тоді повідомлялося, що була вилучена нелегальна техніка. В рамках дослідження ринку з торгівлі в Україні контрафактною технікою УНН не міг обійти своєю увагою такого гравця, що вже потрапляв на радари БЕБ.

Звертав свою увагу на мережу iStore і Центр експертиз Тест. Під час контрольної закупівлі вони не отримали від онлайн магазину мережі фіскальний чек, що може свідчити як про нелегальне ввезення техніки, що продається так і про ухиляння від сплати податків.

Торгова марка iStore була зареєстрована, в одній з варіацій, ще у 2008 році. Власником виступила компанія МІРЕНІ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД з Кіпра, а ось заявником був громадянини України Олег Михайлович Ільєнченко.

Ще два варіанти ТМ були зареєстровані у 2011 році. У першому випадку власником стала Саона Капітал ОЮ з Естонії, тоді як заявником виступила вже згадувана МІРЕНІ ЕНТЕРПРАЙЗЕС. Вона ж виступила вже власником у другому випадку, тоді як заявником стала АЙКОММЕРС ЮРОП ОЮ (зареєстрована в Естонії).

А тепер дещо про те, що пов'язує ці компанії крім спільної реєстрації торгових марок. Членом правління Саона Капітал ОЮ значиться вже згадуваний Олег Ільєнченко, він же має зв'язок АЙКОММЕРС ЮРОП ОЮ, а також МІРЕНІ ЕНТЕРПРАЙЗЕС. Має Ільєнченко зв'язки з іншими компаніями як за кордоном так і в Україні. Наприклад, ORAMOSO INVESTMENTS LIMITED, зареєстрована на Кіпрі.

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У 2017 році, в рамках кримінального провадження про ухиляння від сплати податків, проводилися обшуки в магазині "iStore", в якому проводило свою діяльність ТОВ "Комп`ютерний магазин №9". Цим підприємством наразі керує Анатолій Фіялковський, кінцевим бенефіціарами є Станіслав Ткаченко та громадянин Угорщини Георгес Аббуд , а ось в переліку засновників компанія зареєстрована в Белізі "СІГМА ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛТД." та чеська "КОНСЬЄРЖПЕЙ С.Р.О." Та раніше, а саме в період до серпня 2017 року, співзасновником "Комп'ютерного магазину №9" було ТОВ "Айсолюшнс Україна". Співзасновником останньої є "Айкоммерс Україна" та "Орамосо Кепітал" - обидві безпосередньо пов'язані із Ільєнченко.

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Окрім "Комп'ютерного магазину №9" у кримінальному провадженні фігурував ще десяток компаній, які на думку слідства, протягом 2013-15 років завозили в Україну техніку іноземного виробництва та фактично збували її через сітку ФОП. Компанії, які фігурували у провадженні, з того часу змінили власників, або назви, або і те, і інше, або ж взагалі закрилися. Але немає сумнівів у тому, що вони були, а деякі можливо і зараз залишаються, пов'язані між собою та мали відношення до Олега Ільєнченка.

На жаль, Ільєнченко особа не публічна, але як бачимо географія його діяльності доволі широка.

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Таким чином, бачимо, що за мережею iStore стоїть складна структура компаній з міжнародною реєстрацією, які тісно пов’язані між собою через спільних учасників та схеми володіння. Ключовою фігурою в цій павутині є Олег Ільєнченко, чия діяльність охоплює не лише Україну, а й Кіпр, Естонію, Чехію, не виключено - інших країн. Незважаючи на відсутність публічного профілю, Ільєнченко системно фігурує у зв’язках між компаніями, що раніше опинялися в центрі уваги слідства.

Це дозволяє припустити, що мережа iStore може бути лише частиною більш масштабної системи з організації ввезення та продажу техніки з ознаками порушення податкового та митного законодавства. Далі ж - черга роботи правоохоронних органів, які мають дати правову оцінку цим зв’язкам і викрити можливі схеми ухилення від податків або нелегального імпорту.