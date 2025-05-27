Позов до Sony за право торгувати “сірою” технікою та побиття покупця: хто стоїть за мережею Stylus

Щодня в Україну контрабандою завозять понад 5 тисяч гаджетів Apple, саме такі дані нещодавно оприлюднив журналіст розслідувач Андрій Плінський. Очевидно, що більшість цих телефонів не ввозять прості громадяни для особистого використання - їх завозять за налагодженими схемами для подальшого перепродажу в торгових точках, що торгують "сірою" технікою. УНН вже писав про дві великі мережі, які підозрюються, саме в такому тіньовому бізнесі - це "Ябко" та "Яблука". Цього разу ми вирішили звернути свою увагу на мережу Stylus.

Дозвіл на продаж техніки невідомого походження

У 2021 році Господарський суд Києва розглядав позов двох підприємців до SONY СОRРОRATION через заборону останньою на використання її торгових марок під час торгівлі товарами. Тобто компанія SONY фактично забороняла їм продавати свої товари, але підприємцям це не сподобалося і вони пішли до суду, який врешті програли. Цікаво, що SONY СОRРОRATION при цьому вказувало, що товари представлені на сайті STYLUS мають невідоме походження.

Цими підприємцями були Віталій Цуркан та Олег Майор. У рішенні суду вказується, що саме Віталій Цуркан використовував торговий знак для товарів та послуг "stylus" (за договором з його власником) та надавав дозвіл на розміщення інформації на відповідному сайті, а ось Майор, власне, пропонував техніку на продаж. Щодо пана Майора, то нам наразі не вдалося встановити, чи досі він займається продажем техніки.

А щодо Цуркана, то він раніше був власником компанії з промовистою назвою "СТАЙЛУС ЮА".

Не "Стайлусом" єдиним

ТОВ "Стайлус ЮА" було зареєстроване у 2021 році. Основний вид діяльності веб-портали, але є ще додаткові види діяльності, наприклад, "діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами" чи "роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах". Наразі керує компанією Віктор Сіренко, а власником значиться така собі Тетяна Іванівна Шевченко з Харкова. Хоча спочатку засновником та власником був вже згадуваний нами Віталій Цуркан, що прагнув продавати техніку SONY без дозволу на це власника торгової марки.

Але і теперішня власниця компанії "Стайлус ЮА" персона доволі цікава. Вона ще донедавна була власницею компанії ТОВ "СТЛС" (назва наштовхує на певні розуми, чи не так?). Ця компанія фігурує у кримінальному розслідуванні розпочатому через ухиляння від сплати податків цілою низкою компаній, що організували схему незаконного продажу техніки Apple у період з 2021 по 2024 рік.

Окрім "СТЛС" у схемі, за версією слідства, були задіяні також про ТОВ "Дакартех", ТОВ "Оскартех", ТОВ "Торгмайдан" (попередня назва ТОВ "Технокарп", ТОВ "Елевейшн", ТОВ "Т23", ТОВ "Німка", ТОВ "Ласт Сторі" (попередня назва ТОВ "Торговий Дім Піонер"), які використовували реквізити понад 120 фізичних осіб-підприємців.

Але і Цуркан, і Шевченко скорше "фунти", справжній власник Stylus - Андрій Карпюк, саме йому належить відповідна торгова марка.

Андрій Вікторович Карпюк є власником не лише ТМ Стилус (у різних варіантах написання), а й цілої низки інших ТМ.

Цікаво, що свого часу Андрій Карпюк був засновником та кінцевим бенефіціаром ТОВ "Колумб авто дім", яке колись носило назву "П13". Саме під такою назвою цю компанію ми знайшли в судовій ухвалі винесеній у 2019 році за клопотанням слідчого Нацполу. Слідчий просив провести обшук у приміщеннях інтернет-магазину STYLUS з метою, зокрема, вилучення фінансово-господарських, бухгалтерських документів ТОВ "П13". Нацпол підозрював низку осіб у збуті контрафактної техніки (ТМ "SONY CORPORATION" та ТМ "TEKA") та легалізації коштів.

При чому таку діяльність, судячи з усього, мережа STYLUS і пов'язані з нею компанії та фізичні особи підприємці, проводили багато років - такий висновок можна зробити ще з однієї судової ухвали, яка винесена в рамках кримінального провадження в якому розслідується ухиляння від сплати податків з торгівлі через мережу STYLUS. У цій ухвалі йдеться, що один з фігурантів провадження, будучи ФОП, умисно занижував цифри доходів у звітності ще у 2012 році.

Топлю за Україну!

Андрій Карпюк загалом і не приховує, що є власником STYLUS. Попередні частини матеріалу ми подали для розуміння того, що ця мережа схожа на попередні, які ми розглядали у наших матеріалах, - той самий спрут з низкою ТОВок та ФОПів і цілим шлейфом питань від правоохоронних і контролюючих органів.

Сторінка Карпюка в інстаграм наразі закрита для загального перегляду. Але промовистий підпис ми все ж бачимо - "Непереможний оптиміст! Живу, творю. Топлю за Україну і нашу перемогу".

І, судячи з усього, пан Карпюк таки топить… на педаль газу. У 2018 році він розмістив на своїй сторінці у Фейсбук допис з фото, на якому було видно, що авто, яким він кермував, рухалося Києвом зі швидкістю 250 км/год.

Незадовго до цього Карпюк привернув до себе увагу тим, що накинувся з кулаками на клієнта свого магазину, який запідозрив, що йому продали крадену електронну книгу. Так вийшло, що покупець виявився маркетологом та блогером і перетнувся з Карпюком на одній з профільних конференцій. Там і сталася сутичка. Потерпілий заявив, що був здивований атакою Карпюка, сам же власник мережі наполягав - його спровокували і що питання з купівлею електронної книги на момент сутички було вирішене. Однак, визнав - дійсно намагався вдарити чоловіка ноутбуком по голові. Щоправда, про це він казав у 2018 році. А в же в інтерв'ю у 2023 році, згадуючи про цей інцидент, Карпюк підсумував - "Не було ніяких доказів… А ми добре заробили" - маючи на увазі, що вся ця ситуація привернула увагу до мережі.

У 2023 році Андрій Карпюк знову привернув до себе увагу коментарем на адресу військового, який захищав Бахмут, що, мовляв, той недостатньо брудний і не поранений.

Як стверджувало ГО "Нон-Стоп Україна", сам Карпюк активно уникав мобілізації і навіть виїхав за кордон. У нас немає даних, які б це підтверджували, однак, нам відомо, що у 2023 році Карпюк виїздив до Китаю. Мав він на це законні підстави чи ні - питання до відповідних органів.