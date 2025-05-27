Иск к Sony за право торговать “серой” техникой и избиение покупателя: кто стоит за сетью Stylus

Ежедневно в Украину контрабандой завозят более 5 тысяч гаджетов Apple, именно такие данные недавно обнародовал журналист расследователь Андрей Плинский. Очевидно, что большинство этих телефонов не ввозят простые граждане для личного использования - их завозят по налаженным схемам для дальнейшей перепродажи в торговых точках, торгующих "серой" техникой. УНН уже писал о двух крупных сетях, которые подозреваются, именно в таком теневом бизнесе - это "Ябко" и "Яблоки". В этот раз мы решили обратить свое внимание на сеть Stylus.

Разрешение на продажу техники неизвестного происхождения

В 2021 году Хозяйственный суд Киева рассматривал иск двух предпринимателей к SONY СОRРОRATION из-за запрета последней на использование ее торговых марок во время торговли товарами. То есть компания SONY фактически запрещала им продавать свои товары, но предпринимателям это не понравилось и они пошли в суд, который в итоге проиграли. Интересно, что SONY СОRРОRATION при этом указывало, что товары представлены на сайте STYLUS имеют неизвестное происхождение.

Этими предпринимателями были Виталий Цуркан и Олег Майор. В решении суда указывается, что именно Виталий Цуркан использовал торговый знак для товаров и услуг "stylus" (по договору с его владельцем) и предоставлял разрешение на размещение информации на соответствующем сайте, а вот Майор, собственно, предлагал технику на продажу. Что касается господина Майора, то нам пока не удалось установить, до сих пор ли он занимается продажей техники.

А что касается Цуркана, то он раньше был владельцем компании с красноречивым названием "СТАЙЛУС ЮА".

Не "Стайлусом" единым

ООО "Стайлус ЮА" было зарегистрировано в 2021 году. Основной вид деятельности веб-порталы, но есть еще дополнительные виды деятельности, например, "деятельность посредников, специализирующихся в торговле другими товарами" или "розничная торговля бытовыми электротоварами в специализированных магазинах". Сейчас руководит компанией Виктор Сиренко, а владельцем значится некая Татьяна Ивановна Шевченко из Харькова. Хотя сначала основателем и владельцем был уже упоминавшийся нами Виталий Цуркан, который стремился продавать технику SONY без разрешения на это владельца торговой марки.

Но и нынешняя владелица компании "Стайлус ЮА" персона довольно интересная. Она еще до недавнего времени была владелицей компании ООО "СТЛС" (название наталкивает на определенные умы, не так ли?). Эта компания фигурирует в уголовном расследовании начатом из-за уклонения от уплаты налогов целым рядом компаний, организовавших схему незаконной продажи техники Apple в период с 2021 по 2024 год.

Кроме "СТЛС" в схеме, по версии следствия, были задействованы также о ООО "Дакартех", ООО "Оскартех", ООО "Торгмайдан" (предыдущее название ООО "Технокарп", ООО "Элевейшн", ООО "Т23", ООО "Нимка", ООО "Ласт Стори" (предыдущее название ООО "Торговый Дом Пионер"), которые использовали реквизиты более 120 физических лиц-предпринимателей.

Но и Цуркан, и Шевченко скорее "фунты", настоящий владелец Stylus - Андрей Карпюк, именно ему принадлежит соответствующая торговая марка.

Андрей Викторович Карпюк является владельцем не только ТМ Стилус (в разных вариантах написания), но и целого ряда других ТМ.

Интересно, что в свое время Андрей Карпюк был основателем и конечным бенефициаром ООО "Колумб авто дом", которое когда-то носило название "П13". Именно под таким названием эту компанию мы нашли в судебном постановлении вынесенном в 2019 году по ходатайству следователя Нацпола. Следователь просил провести обыск в помещениях интернет-магазина STYLUS с целью, в частности, изъятия финансово-хозяйственных, бухгалтерских документов ООО "П13". Нацпол подозревал ряд лиц в сбыте контрафактной техники (ТМ "SONY CORPORATION" и ТМ "TEKA") и легализации средств.

При чем такую деятельность, судя по всему, сеть STYLUS и связанные с ней компании и физические лица предприниматели, проводили много лет - такой вывод можно сделать еще из одного судебного постановления, которое вынесено в рамках уголовного производства в котором расследуется уклонение от уплаты налогов с торговли через сеть STYLUS. В этом постановлении говорится, что один из фигурантов производства, будучи ФЛП, умышленно занижал цифры доходов в отчетности еще в 2012 году.

Топлю за Украину!

Андрей Карпюк в целом и не скрывает, что является владельцем STYLUS. Предыдущие части материала мы подали для понимания того, что эта сеть похожа на предыдущие, которые мы рассматривали в наших материалах, - тот самый спрут с рядом ОООшек и ФЛП и целым шлейфом вопросов от правоохранительных и контролирующих органов.

Страница Карпюка в инстаграм сейчас закрыта для общего просмотра. Но красноречивую подпись мы все же видим - "Непобедимый оптимист! Живу, творю. Топлю за Украину и нашу победу".

И, судя по всему, господин Карпюк таки топит... на педаль газа. В 2018 году он разместил на своей странице в Фейсбук сообщение с фото, на котором было видно, что авто, которым он управлял, двигалось по Киеву со скоростью 250 км/ч.

Незадолго до этого Карпюк привлек к себе внимание тем, что набросился с кулаками на клиента своего магазина, который заподозрил, что ему продали украденную электронную книгу. Так получилось, что покупатель оказался маркетологом и блогером и пересекся с Карпюком на одной из профильных конференций. Там и произошла стычка. Потерпевший заявил, что был удивлен атакой Карпюка, сам же владелец сети настаивал - его спровоцировали и что вопрос с покупкой электронной книги на момент стычки был решен. Однако, признал - действительно пытался ударить мужчину ноутбуком по голове. Правда, об этом он говорил в 2018 году. А в же в интервью в 2023 году, вспоминая об этом инциденте, Карпюк подытожил - "Не было никаких доказательств... А мы хорошо заработали" - имея в виду, что вся эта ситуация привлекла внимание к сети.

В 2023 году Андрей Карпюк снова привлек к себе внимание комментарием в адрес военного, который защищал Бахмут, что, мол, тот недостаточно грязный и не ранен.

Как утверждало ОО "Нон-Стоп Украина", сам Карпюк активно избегал мобилизации и даже выехал за границу. У нас нет данных, которые бы это подтверждали, однако, нам известно, что в 2023 году Карпюк выезжал в Китай. Были ли у него на это законные основания или нет - вопрос к соответствующим органам.