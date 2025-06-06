Международная паутина? Кто стоит за сетью iStore, которую подозревают в нелегальной торговле техникой

В 2024 году Бюро экономической безопасности провело обыски в сети магазинов iStore. Тогда сообщалось, что была изъята нелегальная техника. В рамках исследования рынка по торговле в Украине контрафактной техникой УНН не мог обойти своим вниманием такого игрока, который уже попадал на радары БЭБ.

Обращал свое внимание на сеть iStore и Центр экспертиз Тест. Во время контрольной закупки они не получили от онлайн магазина сети фискальный чек, что может свидетельствовать как о нелегальном ввозе техники, которая продается, так и об уклонении от уплаты налогов.

Торговая марка iStore была зарегистрирована, в одной из вариаций, еще в 2008 году. Владельцем выступила компания МИРЕНИ ЭНТЕРПРАЙЗЕС ЛИМИТЕД с Кипра, а вот заявителем был гражданин Украины Олег Михайлович Ильенченко.

Еще два варианта ТМ были зарегистрированы в 2011 году. В первом случае владельцем стала Саона Капитал ОЮ из Эстонии, тогда как заявителем выступила уже упоминавшаяся МИРЕНИ ЭНТЕРПРАЙЗЕС. Она же выступила уже владельцем во втором случае, тогда как заявителем стала АЙКОММЕРС ЮРОП ОЮ (зарегистрирована в Эстонии).

А теперь кое-что о том, что связывает эти компании кроме совместной регистрации торговых марок. Членом правления Саона Капитал ОЮ значится уже упоминавшийся Олег Ильенченко, он же имеет связь АЙКОММЕРС ЮРОП ОЮ, а также МИРЕНИ ЭНТЕРПРАЙЗЕС. Имеет Ильенко связи с другими компаниями как за рубежом, так и в Украине. Например, ORAMOSO INVESTMENTS LIMITED, зарегистрированная на Кипре.

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В 2017 году, в рамках уголовного производства об уклонении от уплаты налогов, проводились обыски в магазине "iStore", в котором проводило свою деятельность ООО "Компьютерный магазин №9". Этим предприятием сейчас руководит Анатолий Фиялковский, конечными бенефициарами являются Станислав Ткаченко и гражданин Венгрии Георгес Аббуд, а вот в перечне учредителей компания зарегистрирована в Белизе "СИГМА ЭНТЕРПРАЙЗЕС ЛТД." и чешская "КОНСЬЕРЖПЕЙ С.Р.О." Да ранее, а именно в период до августа 2017 года, соучредителем "Компьютерного магазина №9" было ООО "Айсолюшнс Украина". Соучредителем последней является "Айкоммерс Украина" и "Орамосо Кэпитал" - обе непосредственно связаны с Ильенченко.

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Кроме "Компьютерного магазина №9" в уголовном производстве фигурировал еще десяток компаний, которые, по мнению следствия, в течение 2013-15 годов завозили в Украину технику иностранного производства и фактически сбывали ее через сетку ФЛП. Компании, которые фигурировали в производстве, с тех пор сменили владельцев, или названия, или и то, и другое, или же вообще закрылись. Но нет сомнений в том, что они были, а некоторые, возможно, и сейчас остаются, связаны между собой и имели отношение к Олегу Ильенченко.

К сожалению, Ильенченко лицо не публичное, но, как видим, география его деятельности довольно широка.

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Таким образом, видим, что за сетью iStore стоит сложная структура компаний с международной регистрацией, которые тесно связаны между собой через общих участников и схемы владения. Ключевой фигурой в этой паутине является Олег Ильенченко, чья деятельность охватывает не только Украину, но и Кипр, Эстонию, Чехию, не исключено - другие страны. Несмотря на отсутствие публичного профиля, Ильенко системно фигурирует в связях между компаниями, которые ранее оказывались в центре внимания следствия.

Это позволяет предположить, что сеть iStore может быть лишь частью более масштабной системы по организации ввоза и продажи техники с признаками нарушения налогового и таможенного законодательства. Далее же - очередь работы правоохранительных органов, которые должны дать правовую оценку этим связям и разоблачить возможные схемы уклонения от налогов или нелегального импорта.