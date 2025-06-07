Перше за 28 років "золото" України: гімнастка Онофрійчук здобула перемогу на Євро в особистому багатоборстві
Київ • УНН
Українська гімнастка Таїсія Онофрійчук виграла золото на чемпіонаті Європи в Таллінні. Це перша за 28 років перемога України в особистому багатоборстві.
Українська гімнастка Таїсія Онофрійчук стала чемпіонкою Європи в особистому багатоборстві, передає УНН із посиланням на НОК.
Деталі
Столиця Естонії, місто Таллінн, приймає континентальну першість з художньої гімнастики. У передостанній змагальний день розігрують нагороди в багатоборстві — як особистому, так і груповому. Спершу визначили призерок особистих змагань.
До континентальної першості однією із фавориток підходила 17-річна українка Таїсія Онофрійчук: упродовж трьох місяців змагального сезону 2025 спортсменка взяла участь у шести турнірах і 29 разів із 30 можливих піднімалася на п'єдестал. У її доробку — 18 золотих, 7 срібних та 4 бронзові нагороди.
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Для Таїсії доросле Євро-2025 — друге у кар'єрі: у минулому сезоні вона дебютувала на континентальній першості серед дорослих і здобула бронзу у вправах з обручем, а цьогоріч стала чемпіонкою Європи в особистому багатоборстві.
Судді оцінили виступ Таїсії Онофрійчук в 117.800 бала: українка випередила срібну призерку змагань Стіліану Ніколову з Болгарії на 1.100 бала. Це перша за 28 років золота медаль України на чемпіонаті Європи з художньої гімнастики в особистому багатоборстві і лише третя в історії
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