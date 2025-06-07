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Не відповідають дійсності та домовленостям: в Україні спростували заяви рф щодо ситуції з обміном полонених та репатріації тіл
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Перше за 28 років "золото" України: гімнастка Онофрійчук здобула перемогу на Євро в особистому багатоборстві

Київ • УНН

 • 390 перегляди

Українська гімнастка Таїсія Онофрійчук виграла золото на чемпіонаті Європи в Таллінні. Це перша за 28 років перемога України в особистому багатоборстві.

Перше за 28 років "золото" України: гімнастка Онофрійчук здобула перемогу на Євро в особистому багатоборстві

Українська гімнастка Таїсія Онофрійчук стала чемпіонкою Європи в особистому багатоборстві, передає УНН із посиланням на НОК.

Деталі

Столиця Естонії, місто Таллінн, приймає континентальну першість з художньої гімнастики. У передостанній змагальний день розігрують нагороди в багатоборстві — як особистому, так і груповому. Спершу визначили призерок особистих змагань.

До континентальної першості однією із фавориток підходила 17-річна українка Таїсія Онофрійчук: упродовж трьох місяців змагального сезону 2025 спортсменка взяла участь у шести турнірах і 29 разів із 30 можливих піднімалася на п'єдестал. У її доробку — 18 золотих, 7 срібних та 4 бронзові нагороди.

16-річна укаїнка Таїсія Онофрійчук виборола золото на Кубку світу з художньої гімнастики05.04.25, 21:16 • 15526 переглядiв

Для Таїсії доросле Євро-2025 — друге у кар'єрі: у минулому сезоні вона дебютувала на континентальній першості серед дорослих і здобула бронзу у вправах з обручем, а цьогоріч стала чемпіонкою Європи в особистому багатоборстві.

Судді оцінили виступ Таїсії Онофрійчук в 117.800 бала: українка випередила срібну призерку змагань Стіліану Ніколову з Болгарії на 1.100 бала. Це перша за 28 років золота медаль України на чемпіонаті Європи з художньої гімнастики в особистому багатоборстві і лише третя в історії 

- повідомили у НОК.

Українка Таїсія Онофрійчук стала переможницею на етапі Кубка світу з художньої гімнастики в Болгарії, здобувши 4 медалі06.04.25, 18:10 • 18563 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Спорт
Національний олімпійський комітет
Булгарія (гриб)
Таллінн
Естонія
Україна
Tesla
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