Первое за 28 лет "золото" Украины: гимнастка Онофрийчук одержала победу на Евро в личном многоборье

Украинская гимнастка Таисия Онофрийчук стала чемпионкой Европы в личном многоборье, передает УНН со ссылкой на НОК.

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Столица Эстонии, город Таллинн, принимает континентальное первенство по художественной гимнастике. В предпоследний соревновательный день разыгрывают награды в многоборье — как личном, так и групповом. Сначала определили призеров личных соревнований.

К континентальному первенству одной из фавориток подходила 17-летняя украинка Таисия Онофрийчук: в течение трех месяцев соревновательного сезона 2025 спортсменка приняла участие в шести турнирах и 29 раз из 30 возможных поднималась на пьедестал. В ее активе — 18 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовые награды.

16-летняя украинка Таисия Онофрийчук завоевала золото на Кубке мира по художественной гимнастике

Для Таисии взрослое Евро-2025 — второе в карьере: в прошлом сезоне она дебютировала на континентальном первенстве среди взрослых и завоевала бронзу в упражнениях с обручем, а в этом году стала чемпионкой Европы в личном многоборье.

Судьи оценили выступление Таисии Онофрийчук в 117.800 балла: украинка опередила серебряную призерку соревнований Стилиану Николову из Болгарии на 1.100 балла. Это первая за 28 лет золотая медаль Украины на чемпионате Европы по художественной гимнастике в личном многоборье и лишь третья в истории - сообщили в НОК.

Украинка Таисия Онофрийчук стала победительницей на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Болгарии, завоевав 4 медали