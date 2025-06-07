Первое за 28 лет "золото" Украины: гимнастка Онофрийчук одержала победу на Евро в личном многоборье
Киев • УНН
Украинская гимнастка Таисия Онофрийчук выиграла золото на чемпионате Европы в Таллинне. Это первая за 28 лет победа Украины в личном многоборье.
Украинская гимнастка Таисия Онофрийчук стала чемпионкой Европы в личном многоборье, передает УНН со ссылкой на НОК.
Детали
Столица Эстонии, город Таллинн, принимает континентальное первенство по художественной гимнастике. В предпоследний соревновательный день разыгрывают награды в многоборье — как личном, так и групповом. Сначала определили призеров личных соревнований.
К континентальному первенству одной из фавориток подходила 17-летняя украинка Таисия Онофрийчук: в течение трех месяцев соревновательного сезона 2025 спортсменка приняла участие в шести турнирах и 29 раз из 30 возможных поднималась на пьедестал. В ее активе — 18 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовые награды.
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Для Таисии взрослое Евро-2025 — второе в карьере: в прошлом сезоне она дебютировала на континентальном первенстве среди взрослых и завоевала бронзу в упражнениях с обручем, а в этом году стала чемпионкой Европы в личном многоборье.
Судьи оценили выступление Таисии Онофрийчук в 117.800 балла: украинка опередила серебряную призерку соревнований Стилиану Николову из Болгарии на 1.100 балла. Это первая за 28 лет золотая медаль Украины на чемпионате Европы по художественной гимнастике в личном многоборье и лишь третья в истории
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