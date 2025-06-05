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Повернення до країни Оз: вийшов перший трейлер "Wicked: Чародійка 2"

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Повернення до країни Оз: вийшов перший трейлер "Wicked: Чародійка 2"

Київ • УНН

 • 5272 перегляди

Universal представила трейлер другої частини фільму "Wicked: Чародійка", що завершить історію Ельфаби та Глінди. Їхнє возз’єднання змінить усе, а глядачів чекає багато музики.

Повернення до країни Оз: вийшов перший трейлер "Wicked: Чародійка 2"
Universal

Universal представила перший трейлер другої частини фільму "Wicked: Чародійка", яка обіцяє завершення історії Ельфаби та Глінди, пише УНН із посиланням на Gizmodo.

Деталі

Після торішнього фільму "Wicked: Чародійка", який переніс глядачів у чарівну країну Оз, Universal опублікувала перший трейлер продовження - "Wicked: Чародійка", яке вийде на великі екрани вже 21 листопада, ідеться у публікації.

Цього разу режисер Джон М. Чу повертає глядачів до чарівного світу, де стежки Ельфаби та Глінди остаточно розходяться. Як обіцяє трейлер, їхнє возз’єднання змінить усе.

Фільм продовжує історію з того моменту, коли Мадам Моррібл і Чарівник Оз оголошують Ельфабу ворогом держави, змушуючи її втекти зі Смарагдового міста. Глінда тим часом постає перед вибором - залишитися вірною подрузі чи прийняти роль нової Відьми.

Як зазначає видання, на глядачів чекає занурення у магічний світ, знайомий за "Чарівником країни Оз", драматичні повороти сюжету, емоційні рішення героїв і, звісно, - багато музики.

У стрічці знову зіграють Синтія Еріво (Ельфаба) та Аріана Гранде (Глінда), а також Джонатан Бейлі, Мішель Йео, Джефф Голдблюм, Марісса Боде, Ітан Слейтер та інші.

У мережі з'явився перший трейлер фільму "Абатство Даунтон: Величний фінал"03.06.25, 17:12 • 2862 перегляди

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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