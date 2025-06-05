Повернення до країни Оз: вийшов перший трейлер "Wicked: Чародійка 2"
Київ • УНН
Universal представила трейлер другої частини фільму "Wicked: Чародійка", що завершить історію Ельфаби та Глінди. Їхнє возз’єднання змінить усе, а глядачів чекає багато музики.
Universal представила перший трейлер другої частини фільму "Wicked: Чародійка", яка обіцяє завершення історії Ельфаби та Глінди, пише УНН із посиланням на Gizmodo.
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Після торішнього фільму "Wicked: Чародійка", який переніс глядачів у чарівну країну Оз, Universal опублікувала перший трейлер продовження - "Wicked: Чародійка", яке вийде на великі екрани вже 21 листопада, ідеться у публікації.
Цього разу режисер Джон М. Чу повертає глядачів до чарівного світу, де стежки Ельфаби та Глінди остаточно розходяться. Як обіцяє трейлер, їхнє возз’єднання змінить усе.
Фільм продовжує історію з того моменту, коли Мадам Моррібл і Чарівник Оз оголошують Ельфабу ворогом держави, змушуючи її втекти зі Смарагдового міста. Глінда тим часом постає перед вибором - залишитися вірною подрузі чи прийняти роль нової Відьми.
Як зазначає видання, на глядачів чекає занурення у магічний світ, знайомий за "Чарівником країни Оз", драматичні повороти сюжету, емоційні рішення героїв і, звісно, - багато музики.
У стрічці знову зіграють Синтія Еріво (Ельфаба) та Аріана Гранде (Глінда), а також Джонатан Бейлі, Мішель Йео, Джефф Голдблюм, Марісса Боде, Ітан Слейтер та інші.
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