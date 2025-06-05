Возвращение в страну Оз: вышел первый трейлер "Wicked: Чародейка 2"
Киев • УНН
Universal представила трейлер второй части фильма "Wicked: Чародейка", который завершит историю Эльфабы и Глинды. Их воссоединение изменит все, а зрителей ждет много музыки.
Universal представила первый трейлер второй части фильма "Wicked: Чародейка", которая обещает завершение истории Эльфабы и Глинды, пишет УНН со ссылкой на Gizmodo.
Детали
После прошлогоднего фильма "Wicked: Чародейка", который перенес зрителей в волшебную страну Оз, Universal опубликовала первый трейлер продолжения - "Wicked: Чародейка", которое выйдет на большие экраны уже 21 ноября, говорится в публикации.
В этот раз режиссер Джон М. Чу возвращает зрителей в волшебный мир, где тропы Эльфабы и Глинды окончательно расходятся. Как обещает трейлер, их воссоединение изменит все.
Фильм продолжает историю с того момента, когда Мадам Моррибл и Волшебник Оз объявляют Эльфабу врагом государства, заставляя ее бежать из Изумрудного города. Глинда тем временем предстает перед выбором - остаться верной подруге или принять роль новой Ведьмы.
Как отмечает издание, зрителей ждет погружение в магический мир, знакомый по "Волшебнику страны Оз", драматические повороты сюжета, эмоциональные решения героев и, конечно, - много музыки.
В ленте снова сыграют Синтия Эриво (Эльфаба) и Ариана Гранде (Глинда), а также Джонатан Бейли, Мишель Йео, Джефф Голдблюм, Марисса Боде, Итан Слейтер и другие.
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