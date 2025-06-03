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В сети появился первый трейлер фильма "Аббатство Даунтон: Величественный финал"

Киев • УНН

 • 530 просмотра

В сети появился трейлер фильма «Аббатство Даунтон: Величественный финал». Фильм, события которого разворачиваются в начале 1930-х годов, выйдет в прокат 12 сентября.

В сети появился первый трейлер фильма "Аббатство Даунтон: Величественный финал"

Первый трейлер фильма "Аббатство Даунтон: Величественный финал", который станет итогом саги "Аббатства Даунтон", уже в сети. Посмотреть его можно на стриминговом сервисе YouTube, передает УНН.

Детали

События фильма, завершающего сагу о семье английских аристократов Кроули и их слуг, разворачиваются в начале 1930-х годов. Герои киноповествования снова предстают перед вызовами времени. В мире, который стремительно меняется, каждому из них пришлось делать судьбоносный выбор: держаться за прошлое или сделать шаг в будущее.

В мировой прокат фильм выйдет 12 сентября, дистрибьютором выступает Focus Features.

Съемки завершающей ленты начались год назад и завершились в августе 2024-го. Официальное название картины было представлено в марте 2025 года, а тизер-трейлер — в июне 2025-го.

Справка

Киноистория о семье английских аристократов Кроули началась одноименным британским сериалом "Аббатство Даунтон", снятым по сценарию Джулиана Феллоуза в сотрудничестве с компаниями Carnival Films и Masterpiece, в 2010 году. Сериал закончился на 6 сезоне, последняя рождественская серия вышла на телеэкраны — 25 декабря 2015-го.

А премьера британского исторического драматического фильма, снятого на основе сериала, состоялась 13 сентября 2019 года.

Лилия Набока

Лилия Набока

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