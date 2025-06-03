У мережі з'явився перший трейлер фільму "Абатство Даунтон: Величний фінал"

Перший трейлер фільму "Абатство Даунтон: Величний фінал", що стане підсумком саги "Абатства Даунтон" вже у мережі. Переглянути його можна на стрімінговому сервісі YouTube, передає УНН.

Деталі

Події фільму, що завершує сагу про родину англійських аристократів Кроулі та їхніх слуг, розгортаються на початку 1930-х років. Герої кінорозповіді знову постають перед викликами часу. У світі, що стрімко змінюється, кожному з них довелося робити доленосний вибір: триматися за минуле чи зробити крок у майбутнє.

У світовий прокат фільм вийде 12 вересня, дистриб'ютором виступає Focus Features.

Знімання завершальної стрічки почалися рік тому і завершилися у серпні 2024-го. Офіційну назву картини було представлено в березні 2025 року, а тизер-трейлер — у червні 2025-го.

Довідка

Кіноісторія про родину англійських аристократів Кроулі почалася однойменним британським серіалом "Абатство Даунтон", знятим за сценарієм Джуліана Феллоуза у співробітництві з компаніями Carnival Films та Masterpiece, 2010 року. Серіал закінчився на 6 сезоні, остання різдвяна серія вийшла на телеекрани — 25 грудня 2015-го.

А прем'єра британського історичного драматичного фільму, знятого на основі серіалу, відбулася 13 вересня 2019 року.