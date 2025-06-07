Удар по дитячій залізниці в Харкові: загинула молода керівниця, ще четверо співробітників поранені

У результаті удару рф по дитячій залізниці у Харкові загинула молода керівниця закладу, ще четверо співробітників поранено. Про це повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський, передає УНН.

Черговий підступний удар по Харкову забрав життя нашої співробітниці, 4 залізничників поранено. Поруч із ними в лікарні наші люди, щоб була максимальна підтримка та допомога - повідомив Перцовський.

За словами голови правління УЗ, цдар прийшовся поруч із виробничими приміщеннями та депо Малої Південної, дитячої залізниці Харкова.

З безпекових міркувань її не відкриваємо - відмінили відкриття, тож учнів чи відвідувачів не було на місці й вони в безпеці! Страшно уявити, що було б в інакшому випадку. Втім, удар забрав життя очільниці закладу - молодої співробітниці, 2 тижні як призначили. Лікарі надають допомогу іншим - додав Перцовський.

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Згодом голова правління УЗ додав, що серед поранених співробітників дитячої залізниці одного наразі оперують.

Тримаємо кулаки і віримо в харківських медиків! Стан решти - середньої тяжкості, без загрози життю - резюмував він.

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