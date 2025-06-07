Удар по детской железной дороге в Харькове: погибла молодая руководительница, еще четверо сотрудников ранены

В результате удара рф по детской железной дороге в Харькове погибла молодая руководительница заведения, еще четверо сотрудников ранены. Об этом сообщил председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский, передает УНН.

Очередной коварный удар по Харькову унес жизни нашей сотрудницы, 4 железнодорожников ранены. Рядом с ними в больнице наши люди, чтобы была максимальная поддержка и помощь - сообщил Перцовский.

По словам председателя правления УЗ, удар пришелся рядом с производственными помещениями и депо Малой Южной, детской железной дороги Харькова.

Из соображений безопасности ее не открываем - отменили открытие, поэтому учеников или посетителей не было на месте и они в безопасности! Страшно представить, что было бы в ином случае. Впрочем, удар унес жизни руководительницы заведения - молодой сотрудницы, 2 недели как назначили. Врачи оказывают помощь другим - добавил Перцовский.

Добавим

Впоследствии председатель правления УЗ добавил, что среди раненых сотрудников детской железной дороги одного сейчас оперируют.

Держим кулаки и верим в харьковских медиков! Состояние остальных - средней тяжести, без угрозы жизни - резюмировал он.

В Харьковской ОВА показали последствия удара рф по детской железной дороге