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В Харьковской ОВА показали последствия удара рф по детской железной дороге

Киев • УНН

 • 618 просмотра

Россияне ударили КАБами по центральной части Харькова, в частности по Детской железной дороге. Погибла 30-летняя женщина, 18 человек ранены, трое в тяжелом состоянии.

В Харьковской ОВА показали последствия удара рф по детской железной дороге

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов показал последствия российского удара КАБами по центральной части Харькова, а в частности - по Детской железной дороге, передает УНН.

Детали

Около 17.35 враг нанес удары 4 управляемыми авиабомбами по Шевченковскому и Киевскому районам города.

Одно из попаданий - по Детской железной дороге. Это место, где обычно много семей с детьми. россияне бьют именно туда в субботу днем. К сожалению, погибла 30-летняя женщина. Еще 18 человек ранены, трое из них находятся в тяжелом состоянии

- сообщил Синегубов.

По его словам, в результате обстрела повреждены 2 здания Детской железной дороги и 4 вагона, 2 частных дома, хозяйственное сооружение.

На месте работают бригады медиков и сотрудники ГСЧС.

Удар по Харькову: количество пострадавших возросло до 1807.06.25, 19:22 • 780 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
Олег Синегубов
Харьков
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