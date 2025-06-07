В Харьковской ОВА показали последствия удара рф по детской железной дороге

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов показал последствия российского удара КАБами по центральной части Харькова, а в частности - по Детской железной дороге, передает УНН.

Детали

Около 17.35 враг нанес удары 4 управляемыми авиабомбами по Шевченковскому и Киевскому районам города.

Одно из попаданий - по Детской железной дороге. Это место, где обычно много семей с детьми. россияне бьют именно туда в субботу днем. К сожалению, погибла 30-летняя женщина. Еще 18 человек ранены, трое из них находятся в тяжелом состоянии - сообщил Синегубов.

По его словам, в результате обстрела повреждены 2 здания Детской железной дороги и 4 вагона, 2 частных дома, хозяйственное сооружение.

На месте работают бригады медиков и сотрудники ГСЧС.

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