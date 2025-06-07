Удар по Харькову: количество пострадавших возросло до 18 7 июня 2025

В Харькове количество пострадавших в результате атаки рф возросло до 18. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Медики госпитализировали еще одного пострадавшего. На эту минуту, количество раненых, находящихся в больницах города достигло 9. Среди них - трое людей в тяжелом состоянии - сообщил Синегубов.

По словам главы Харьковской ОВА, количество пострадавших продолжает увеличиваться и достигло 18.

Он также уточнил, что в Харькове в результате вражеских ударов КАБ погибла 30-летняя женщина.

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Как сообщал УНН, в результате вражеской атаки по Харькову повреждено здание детской железной дороги, известно об одном погибшем и 10 раненых.