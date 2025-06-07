Удар по Харькову: количество пострадавших возросло до 18 7 июня 2025
Киев • УНН
В результате атаки рф по Харькову количество раненых возросло до 18, девять из них госпитализированы. К сожалению, одна 30-летняя женщина погибла от вражеских ударов КАБ.
В Харькове количество пострадавших в результате атаки рф возросло до 18. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
Медики госпитализировали еще одного пострадавшего. На эту минуту, количество раненых, находящихся в больницах города достигло 9. Среди них - трое людей в тяжелом состоянии
По словам главы Харьковской ОВА, количество пострадавших продолжает увеличиваться и достигло 18.
Он также уточнил, что в Харькове в результате вражеских ударов КАБ погибла 30-летняя женщина.
Добавим
Как сообщал УНН, в результате вражеской атаки по Харькову повреждено здание детской железной дороги, известно об одном погибшем и 10 раненых.