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Обмін тілами загиблими між рф та Україною має розпочатися наступного тижня
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Удар по Харкову: пошкоджено будівлю дитячої залізниці, кількість поранених зросла до 10 7 червня 2025

Київ • УНН

 • 1320 перегляди

Внаслідок ворожої атаки по Харкову пошкоджено будівлю дитячої залізничної дороги. Відомо про одного загиблого та 10 поранених у Шевченківському та Київському районах.

Удар по Харкову: пошкоджено будівлю дитячої залізниці, кількість поранених зросла до 10

У результаті ворожої атаки по Харкову пошкоджено будівлю дитячої залізничної дороги, відомо про одного загиблого та 10 поранених, передає УНН.

Деталі

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів про наслідки ворожих ударів КАБами по Харкову:

▪️ Шевченківський район. Внаслідок обстрілу, попердньо, пошкоджено будівлю дитячої залізничної дороги;

▪️ Київський район. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок.

На місці влучань працюють екстрені служби та медики. На жаль, одна людина загинула. В лікарні з пораненнями різного ступеня тяжкості доставлено 4 людей. Над ліквідацією наслідків ударів наразі працюють понад 200 працівників ДСНС 

- повідомив Синєгубов.

Додамо

Згодом міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що кількість поранених у результаті ворожої атаки зросла до 10.

На дану хвилину одна людина загинула, ще 10 поранені внаслідок удару по Шевченківському району 

- повідомив мер.

У Харкові пролунали вибухи: місто під ударом КАБів07.06.25, 17:54 • 2096 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
Синєгубов Олег Васильович
Ігор Терехов
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Харків
Tesla
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