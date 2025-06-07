Удар по Харкову: пошкоджено будівлю дитячої залізниці, кількість поранених зросла до 10 7 червня 2025

У результаті ворожої атаки по Харкову пошкоджено будівлю дитячої залізничної дороги, відомо про одного загиблого та 10 поранених, передає УНН.

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Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів про наслідки ворожих ударів КАБами по Харкову:

▪️ Шевченківський район. Внаслідок обстрілу, попердньо, пошкоджено будівлю дитячої залізничної дороги;

▪️ Київський район. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок.

На місці влучань працюють екстрені служби та медики. На жаль, одна людина загинула. В лікарні з пораненнями різного ступеня тяжкості доставлено 4 людей. Над ліквідацією наслідків ударів наразі працюють понад 200 працівників ДСНС - повідомив Синєгубов.

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Згодом міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що кількість поранених у результаті ворожої атаки зросла до 10.

На дану хвилину одна людина загинула, ще 10 поранені внаслідок удару по Шевченківському району - повідомив мер.

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