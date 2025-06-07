Удар по Харькову: повреждено здание детской железной дороги, количество раненых возросло до 10 7 июня 2025
Киев • УНН
В результате вражеской атаки по Харькову повреждено здание детской железной дороги. Известно об одном погибшем и 10 раненых в Шевченковском и Киевском районах.
В результате вражеской атаки по Харькову повреждено здание детской железной дороги, известно об одном погибшем и 10 раненых, передает УНН.
Детали
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал о последствиях вражеских ударов КАБами по Харькову:
▪️ Шевченковский район. В результате обстрела, предварительно, повреждено здание детской железной дороги;
▪️ Киевский район. В результате обстрела поврежден частный жилой дом.
На месте попаданий работают экстренные службы и медики. К сожалению, один человек погиб. В больницу с ранениями различной степени тяжести доставлены 4 человека. Над ликвидацией последствий ударов сейчас работают более 200 работников ГСЧС
Добавим
Впоследствии городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что количество раненых в результате вражеской атаки возросло до 10.
На данную минуту один человек погиб, еще 10 ранены в результате удара по Шевченковскому району
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