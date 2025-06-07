Удар по Харькову: повреждено здание детской железной дороги, количество раненых возросло до 10 7 июня 2025

В результате вражеской атаки по Харькову повреждено здание детской железной дороги, известно об одном погибшем и 10 раненых, передает УНН.

Детали

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал о последствиях вражеских ударов КАБами по Харькову:

▪️ Шевченковский район. В результате обстрела, предварительно, повреждено здание детской железной дороги;

▪️ Киевский район. В результате обстрела поврежден частный жилой дом.

На месте попаданий работают экстренные службы и медики. К сожалению, один человек погиб. В больницу с ранениями различной степени тяжести доставлены 4 человека. Над ликвидацией последствий ударов сейчас работают более 200 работников ГСЧС - сообщил Синегубов.

Добавим

Впоследствии городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что количество раненых в результате вражеской атаки возросло до 10.

На данную минуту один человек погиб, еще 10 ранены в результате удара по Шевченковскому району - сообщил мэр.

В Харькове прогремели взрывы: город под ударом авиабомб