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Удар по Харькову: повреждено здание детской железной дороги, количество раненых возросло до 10 7 июня 2025

Киев • УНН

 • 1038 просмотра

В результате вражеской атаки по Харькову повреждено здание детской железной дороги. Известно об одном погибшем и 10 раненых в Шевченковском и Киевском районах.

Удар по Харькову: повреждено здание детской железной дороги, количество раненых возросло до 10

В результате вражеской атаки по Харькову повреждено здание детской железной дороги, известно об одном погибшем и 10 раненых, передает УНН.

Детали

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал о последствиях вражеских ударов КАБами по Харькову:

▪️ Шевченковский район. В результате обстрела, предварительно, повреждено здание детской железной дороги;

▪️ Киевский район. В результате обстрела поврежден частный жилой дом.

На месте попаданий работают экстренные службы и медики. К сожалению, один человек погиб. В больницу с ранениями различной степени тяжести доставлены 4 человека. Над ликвидацией последствий ударов сейчас работают более 200 работников ГСЧС 

- сообщил Синегубов.

Добавим

Впоследствии городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что количество раненых в результате вражеской атаки возросло до 10.

На данную минуту один человек погиб, еще 10 ранены в результате удара по Шевченковскому району 

- сообщил мэр.

В Харькове прогремели взрывы: город под ударом авиабомб07.06.25, 17:54 • 1938 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Харьков
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