В Харькове прогремели взрывы: город под ударом авиабомб
Киев • УНН
российские оккупанты снова атаковали Харьков, применив УАБы. Городской голова Игорь Терехов сообщил о взрывах и предупредил об угрозе новых ударов.
Оккупанты ударили по Харькову - в городе прогремели взрывы, передает УНН.
Враг снова ударил по Харькову - на этот раз УАБами
Он также предупредил, что в воздухе еще один УАБ.
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