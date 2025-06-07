В Харькове прогремели взрывы: город под ударом авиабомб

Оккупанты ударили по Харькову - в городе прогремели взрывы, передает УНН.

Враг снова ударил по Харькову - на этот раз УАБами - сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

Он также предупредил, что в воздухе еще один УАБ.

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