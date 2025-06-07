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Шахед-136

Массированная атака рф на Харьков унесла жизни трех человек, 21 ранен: показали последствия

Киев • УНН

 • 412 просмотра

В результате массированной атаки рф по Харькову погибли три человека, 21 получил ранения, среди них двое детей. Повреждены жилые дома, предприятия и музыкальная школа.

Массированная атака рф на Харьков унесла жизни трех человек, 21 ранен: показали последствия

Трое погибших и 21 пострадавший в Харькове в результате самой мощной атаки рф за все время полномасштабной войны, сообщили глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и мэр города Игорь Терехов в Telegram в субботу, пишет УНН.

На данную минуту, в результате террористического ночного обстрела города, 21 пострадавший (среди них полуторамесячный младенец и 14-летняя девочка). Еще троих мирных харьковчан российская оккупационная армия убила

- написал Терехов.

"В городе Харьков пострадал 21 человек, из них 2 детей – 1,5-месячный мальчик и 14-летняя девочка, погибли 3 человека (разбор завалов продолжается)", - подтвердил Синегубов.

Харьков переживает самую мощную комбинированную атаку за все время: более 40 взрывов, попадание в многоэтажку, под завалами могут быть люди07.06.25, 05:13 • 2360 просмотров

"14-летнюю девушку с травмами доставили в больницу. Полуторагодовалый мальчик получил острую реакцию на стресс", - сообщили в ГУНП в области.

В ночь на 7 июня военные рф нанесли по городу Харьков массированный удар. Враг атаковал 3 ракетами, 5 КАБ, 4 РСЗО и 48 БпЛА Киевский и Основянский районы Харькова, сообщил глава ОВА. В Харькове повреждены 2 многоквартирных дома, 2 частных дома, 2 предприятия, 2 автомобиля, админздание, здание детской музыкальной школы.

По данным полиции, в Основянском районе беспилотник попал в 9-этажный дом.

Со слов главы ОВА, в целом в Харьковской области за минувшие сутки из-за вражеских обстрелов погибли 3 человека, пострадали 22 человека. В частности, в Купянске пострадал 64-летний мужчина.

Враг, сообщил Синегубов, активно применял по Харьковщине различные виды вооружения: 1 ракета Х-35; 2 ракеты (тип устанавливается); 16 неуправляемых авиационных ракет; 8 КАБ; 56 БпЛА типа "Шахед"; 2 БпЛА типа "Молния"; 1 fpv-дрон.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры в четырех районах, в частности в Харьковском районе поврежден коровник.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Шахед-136
Украина
Харьков
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