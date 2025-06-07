Харьков переживает самую мощную комбинированную атаку за все время: более 40 взрывов, попадание в многоэтажку, под завалами могут быть люди

В ночь на 07 июня россия совершила самую мощную комбинированную атаку на Харьков за все время полномасштабной войны. В городе прогремело не менее 40 взрывов. В жилом доме в центре города горят квартиры с 6-го по 9-й этаж. Под завалами могут быть люди. Об этом информируют Харьковский городской голова Игорь Терехов, глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов, передает УНН.

Харьков сейчас переживает самую мощную атаку за все время полномасштабной войны. По состоянию на эту минуту за полтора часа в городе прогремело не менее 40 взрывов. Враг наносит удары одновременно ракетами, "шахедами" и управляемыми авиабомбами - написал Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

По его словам, в жилом доме в центре города горят квартиры с 6-го по 9-й этаж.

По предварительной информации, под завалами в квартирах находятся люди - говорится в сообщении чиновника.

В 04:52 Олег Синегубов сообщил, что количество пострадавших в результате атаки вражескими дронами на Харьков возросло до семи.

Напомним

В ночь на 7 июня Харьков в очередной раз оказался под массированной комбинированной атакой рф. По городу ударили более десяти "Шахедов", а также ракеты. Есть пострадавшие, среди них полуторамесячный младенец. Зафиксировано попадание в многоэтажный жилой дом.