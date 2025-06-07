Харків переживає найпотужнішу комбіновану атаку за весь час: понад 40 вибухів, влучання в багатоповерхівку, під завалами можуть бути люди

У ніч проти 07 червня росія здійснила найпотужнішу комбіновану атаку на Харків за весь час повномасштабної війни. У місті пролунало щонайменше 40 вибухів. У житловому будинку в центрі міста горять квартири з 6-го по 9-й поверх. Під завалами можуть бути люди. Про це інформують Харківський міський голова Ігор Терехов, очільник Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов, передає УНН.

Харків наразі переживає найпотужнішу атаку за весь час повномасштабної війни. Станом на цю хвилину за півтори години у місті пролунало щонайменше 40 вибухів. Ворог завдає ударів одночасно ракетами, "шахедами" та керованими авіабомбами - написав Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі.

За його словами, у житловому будинку в центрі міста горять квартири з 6-го по 9-й поверх.

За попередньою інформацією, під завалами у квартирах знаходяться люди - йдеться у дописі чиновника.

О 04:52 Олег Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих внаслідок атаки ворожими дронами на Харків зросла до семи.

Нагадаємо

У ніч на 7 червня Харків вчергове опинився під масованою комбінованою атакою рф. По місту ударили більше десяти "Шахедів", а також ракети. Є постраждалі, серед них півторамісячне немовля. Зафіксовано влучання у багатоповерховий житловий будинок.