Комбінована атака РФ на Харків: є лучання у багатоквартирний будинок, серед постраждалих 1,5-місячне немовля

У ніч на 7 червня Харків вчергове опинився під масованою комбінованою атакою рф. По місту ударили більше десяти "Шахедів", а також ракети. Є постраждалі. Зафіксовано влучання у багатоповерховий житловий будинок. Про це інформує у своєму Telegram-каналі Харківський міський голова Ігор Терехов, передає УНН.

Харків під масованою комбінованою атакою з повітря. Більше десяти "шахедів" ударили по місту, є попередня інформація про кілька прильотів ракет та КАБів. Є попередні дані про постраждалих. Атака на Харків триває, будьте обережні!