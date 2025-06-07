Комбінована атака РФ на Харків: є лучання у багатоквартирний будинок, серед постраждалих 1,5-місячне немовля
Київ • УНН
Вночі 7 червня Харків зазнав масованої атаки. Зафіксовано влучання у багатоповерхівку в Основ'янському районі та пожежу, є постраждалі.
У ніч на 7 червня Харків вчергове опинився під масованою комбінованою атакою рф. По місту ударили більше десяти "Шахедів", а також ракети. Є постраждалі. Зафіксовано влучання у багатоповерховий житловий будинок. Про це інформує у своєму Telegram-каналі Харківський міський голова Ігор Терехов, передає УНН.
Харків під масованою комбінованою атакою з повітря. Більше десяти "шахедів" ударили по місту, є попередня інформація про кілька прильотів ракет та КАБів. Є попередні дані про постраждалих. Атака на Харків триває, будьте обережні!
За його словами є влучання – у центральній частині міста, зокрема у багатоповерховий будинок, палають квартири на кількох поверхах.
О 04:02 Ігор Терехов повідомив, що у Основ’янському районі зафіксовано влучання в багатоповерховий житловий будинок. Є пожежа.
О 04:12 чиновник написав, що внаслідок удару по центру двоє постраждалих, серед них півторамісячне немовля.
Нагадаємо
Вночі 7 червня росія атакувала Харків безпілотниками, зафіксовано влучання в цивільне підприємство в Київському районі. Внаслідок ворожого обстрілу виникла потужна пожежа.