Комбинированная атака РФ на Харьков: есть попадание в многоквартирный дом, среди пострадавших 1,5 месячный младенец

В ночь на 7 июня Харьков в очередной раз оказался под массированной комбинированной атакой рф. По городу ударили более десяти "Шахедов", а также ракеты. Есть пострадавшие. Зафиксировано попадание в многоэтажный жилой дом. Об этом информирует в своем Telegram-канале Харьковский городской голова Игорь Терехов, передает УНН.

Харьков под массированной комбинированной атакой с воздуха. Более десяти "шахедов" ударили по городу, есть предварительная информация о нескольких прилетах ракет и КАБов. Есть предварительные данные о пострадавших. Атака на Харьков продолжается, будьте осторожны! - говорится в сообщении чиновника.

По его словам, есть попадания – в центральной части города, в частности в многоэтажный дом, горят квартиры на нескольких этажах.

В 04:02 Игорь Терехов сообщил, что в Основянском районе зафиксировано попадание в многоэтажный жилой дом. Есть пожар.

В 04:12 чиновник написал, что в результате удара по центру двое пострадавших, среди них полуторамесячный младенец.

Напомним

Ночью 7 июня россия атаковала Харьков беспилотниками, зафиксировано попадание в гражданское предприятие в Киевском районе. В результате вражеского обстрела возник мощный пожар.