Росія атакувала Харків: "Шахед" влучив у підприємство, почалася потужна пожежа

В ніч проти 7 червня росія атакувала місто Харків безпілотниками. Внаслідок ворожого обстрілу зафіксовано влучання по цивільному підприємству, виникла потужна пожежа. Про це інформує у своєму Telegram-каналі Харківський міський голова Ігор Терехов, передає УНН.

За інформацією нашого Ситуаційного центру, у Київському районі Харкова зафіксовано влучання БПЛА типу "Шахед" у цивільне підприємство - написав чиновник о 03:18.

За його словами, унаслідок атаки виникла потужна пожежа.

Нагадаємо

У ніч на 7 червня в Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичного удару з блоку Росії.