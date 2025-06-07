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Заміщення радянських комплектуючих: Україна стикається з юридичними і технічними бар’єрами у сфері ремонту військової техніки та авіації
Ексклюзив
6 червня, 18:07 • 15809 перегляди

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Шахед-136

Росія атакувала Харків: "Шахед" влучив у підприємство, почалася потужна пожежа

Київ • УНН

 • 582 перегляди

Вночі 7 червня росія атакувала Харків безпілотниками, зафіксовано влучання в цивільне підприємство в Київському районі. Внаслідок ворожого обстрілу виникла потужна пожежа.

Росія атакувала Харків: "Шахед" влучив у підприємство, почалася потужна пожежа

В ніч проти 7 червня росія атакувала місто Харків безпілотниками. Внаслідок ворожого обстрілу зафіксовано влучання по цивільному підприємству, виникла потужна пожежа. Про це інформує у своєму Telegram-каналі Харківський міський голова Ігор Терехов, передає УНН.

За інформацією нашого Ситуаційного центру, у Київському районі Харкова зафіксовано влучання БПЛА типу "Шахед" у цивільне підприємство

- написав чиновник о 03:18.

 За його словами, унаслідок атаки виникла потужна пожежа.

Нагадаємо

У ніч на 7 червня в Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичного удару з блоку Росії.

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна
Ігор Терехов
Шахед-136
Kyiv
Харків
Tesla
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