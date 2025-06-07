Росія атакувала Харків: "Шахед" влучив у підприємство, почалася потужна пожежа
Київ • УНН
Вночі 7 червня росія атакувала Харків безпілотниками, зафіксовано влучання в цивільне підприємство в Київському районі. Внаслідок ворожого обстрілу виникла потужна пожежа.
В ніч проти 7 червня росія атакувала місто Харків безпілотниками. Внаслідок ворожого обстрілу зафіксовано влучання по цивільному підприємству, виникла потужна пожежа. Про це інформує у своєму Telegram-каналі Харківський міський голова Ігор Терехов, передає УНН.
За інформацією нашого Ситуаційного центру, у Київському районі Харкова зафіксовано влучання БПЛА типу "Шахед" у цивільне підприємство
За його словами, унаслідок атаки виникла потужна пожежа.
Нагадаємо
У ніч на 7 червня в Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичного удару з блоку Росії.