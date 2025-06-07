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Шахед-136

Россия атаковала Харьков: "Шахед" попал в предприятие, начался мощный пожар

Киев • УНН

 • 364 просмотра

Ночью 7 июня Россия атаковала Харьков беспилотниками, зафиксировано попадание в гражданское предприятие в Киевском районе. В результате вражеского обстрела возник мощный пожар.

Россия атаковала Харьков: "Шахед" попал в предприятие, начался мощный пожар

В ночь на 7 июня россия атаковала город Харьков беспилотниками. В результате вражеского обстрела зафиксировано попадание по гражданскому предприятию, возник мощный пожар. Об этом информирует в своем Telegram-канале Харьковский городской голова Игорь Терехов, передает УНН.

По информации нашего Ситуационного центра, в Киевском районе Харькова зафиксировано попадание БПЛА типа "Шахед" в гражданское предприятие

- написал чиновник в 03:18.

 По его словам, в результате атаки возник мощный пожар.

Напомним

В ночь на 7 июня в Киеве и ряде областей было объявлено воздушная тревога из-за угрозы баллистического удара из блока России.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
Игорь Терехов
Шахед-136
Киев
Харьков
Tesla
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