Россия атаковала Харьков: "Шахед" попал в предприятие, начался мощный пожар
Киев • УНН
Ночью 7 июня Россия атаковала Харьков беспилотниками, зафиксировано попадание в гражданское предприятие в Киевском районе. В результате вражеского обстрела возник мощный пожар.
В ночь на 7 июня россия атаковала город Харьков беспилотниками. В результате вражеского обстрела зафиксировано попадание по гражданскому предприятию, возник мощный пожар. Об этом информирует в своем Telegram-канале Харьковский городской голова Игорь Терехов, передает УНН.
По информации нашего Ситуационного центра, в Киевском районе Харькова зафиксировано попадание БПЛА типа "Шахед" в гражданское предприятие
По его словам, в результате атаки возник мощный пожар.
Напомним
В ночь на 7 июня в Киеве и ряде областей было объявлено воздушная тревога из-за угрозы баллистического удара из блока России.