Россия атаковала Харьков: "Шахед" попал в предприятие, начался мощный пожар

В ночь на 7 июня россия атаковала город Харьков беспилотниками. В результате вражеского обстрела зафиксировано попадание по гражданскому предприятию, возник мощный пожар. Об этом информирует в своем Telegram-канале Харьковский городской голова Игорь Терехов, передает УНН.

По информации нашего Ситуационного центра, в Киевском районе Харькова зафиксировано попадание БПЛА типа "Шахед" в гражданское предприятие - написал чиновник в 03:18.

По его словам, в результате атаки возник мощный пожар.

Напомним

В ночь на 7 июня в Киеве и ряде областей было объявлено воздушная тревога из-за угрозы баллистического удара из блока России.