У Києві і низці областей оголошено тривогу через загрозу балістики
Київ • УНН
У ніч на 7 червня в Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичного удару з блоку Росії.
У ніч проти суботи, 7 червня у низці областей, а також у Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. Про це інформує Київська міська військова адміністрація (КМВА), Повітряні сили Збройних сил України, передає УНН.
Увага! У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння
"Просимо всіх мешканців столиці негайно прямувати до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - додали в КМВА.
Де оголосили тривогу
Станом на 02:45 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Черкаській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Донецькій областях.
Зазначимо, що окрім загрози балістики, росіяни випустили по Україні дрони. За останню годину звуки вибухів чули щонайменше мешканці Дніпра та Тернополя.
Нагадаємо
В Україні 80 людей постраждало та 4 загинули внаслідок масованої атаки рф у ніч на п'ятницю, 06 червня. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.