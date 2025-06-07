У Києві і низці областей оголошено тривогу через загрозу балістики

У ніч проти суботи, 7 червня у низці областей, а також у Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. Про це інформує Київська міська військова адміністрація (КМВА), Повітряні сили Збройних сил України, передає УНН.

Увага! У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння - йдеться у повідомленні.

"Просимо всіх мешканців столиці негайно прямувати до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - додали в КМВА.

Де оголосили тривогу

Станом на 02:45 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Черкаській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Донецькій областях.

Зазначимо, що окрім загрози балістики, росіяни випустили по Україні дрони. За останню годину звуки вибухів чули щонайменше мешканці Дніпра та Тернополя.

Нагадаємо

В Україні 80 людей постраждало та 4 загинули внаслідок масованої атаки рф у ніч на п'ятницю, 06 червня. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.