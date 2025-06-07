В Киеве и ряде областей объявлена ​​тревога из-за угрозы баллистики

В ночь на субботу, 7 июня в ряде областей, а также в Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация (КГВА), Воздушные силы Вооруженных сил Украины, передает УНН.

Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения - говорится в сообщении.

"Просим всех жителей столицы немедленно направляться в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", - добавили в КГВА.

Где объявили тревогу

По состоянию на 02:45 карта воздушных тревог выглядит так. Как видно, сигнал продолжается в Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Донецкой областях.

Отметим, что, кроме угрозы баллистики, россияне выпустили по Украине дроны. За последний час звуки взрывов слышали, по меньшей мере, жители Днепра и Тернополя.

Напомним

В Украине 80 человек пострадали и 4 погибли в результате массированной атаки рф в ночь на пятницу, 06 июня. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.