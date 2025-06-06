Внаслідок нічної атаки рф на Україну постраждали 80 людей, 4 загинули – Зеленський

В Україні загалом 80 людей постраждало у результаті масованої атаки рф, ще четверо - загинули. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення, передає УНН.

Сьогодні весь день тривали рятувальні роботи, аварійні роботи в різних наших регіонах і містах. Тернопіль, Луцьк, Київ і область, Полтавщина, Хмельниччина, Львівщина, Чернігівщина, Одещина, Сумщина. Загалом 80 людей постраждали – усім надано допомогу. На жаль, є загиблі - повідомив Зеленський.

За словами Президента, станом на зараз відомо про чотирьох загиблих – у Києві та в Луцьку. Під завалами ще можуть бути люди.

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Загиблі в Києві – це рятувальники, які прибули на місце після першого удару і, на жаль, були вбиті повторним російським ударом. Данило Скадін, Андрій Ременний та Павло Єзгор – пожежники-рятувальники 18-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Цинічний російський удар по звичайних містах. Більш ніж 400 безпілотників, більш як 40 ракет. Значну частину вдалося збити. Але не всі - резюмував Президент.

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