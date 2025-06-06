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Заміщення радянських комплектуючих: Україна стикається з юридичними і технічними бар’єрами у сфері ремонту військової техніки та авіації
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Внаслідок нічної атаки рф на Україну постраждали 80 людей, 4 загинули – Зеленський

Київ • УНН

 • 878 перегляди

В Україні 80 людей постраждало та 4 загинули внаслідок масованої атаки рф. Під завалами ще можуть бути люди, повідомив Володимир Зеленський.

Внаслідок нічної атаки рф на Україну постраждали 80 людей, 4 загинули – Зеленський

В Україні загалом 80 людей постраждало у результаті масованої атаки рф, ще четверо - загинули. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення, передає УНН.

Сьогодні весь день тривали рятувальні роботи, аварійні роботи в різних наших регіонах і містах. Тернопіль, Луцьк, Київ і область, Полтавщина, Хмельниччина, Львівщина, Чернігівщина, Одещина, Сумщина. Загалом 80 людей постраждали – усім надано допомогу. На жаль, є загиблі 

- повідомив Зеленський.

За словами Президента, станом на зараз відомо про чотирьох загиблих – у Києві та в Луцьку. Під завалами ще можуть бути люди.

ДСНС призупинила на ніч аварійно-рятувальні роботи у Солом'янському районі Києва06.06.25, 20:52 • 4536 переглядiв

Загиблі в Києві – це рятувальники, які прибули на місце після першого удару і, на жаль, були вбиті повторним російським ударом. Данило Скадін, Андрій Ременний та Павло Єзгор – пожежники-рятувальники 18-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Цинічний російський удар по звичайних містах. Більш ніж 400 безпілотників, більш як 40 ракет. Значну частину вдалося збити. Але не всі 

- резюмував Президент.

Зеленський повідомив про наслідки масштабного удару по Україні і закликав світ посилити тиск на рф06.06.25, 21:29 • 1120 переглядiв

Павло Зінченко

Павло Зінченко

Війна
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Володимир Зеленський
Україна
Kyiv
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