Внаслідок нічної атаки рф на Україну постраждали 80 людей, 4 загинули – Зеленський
Київ • УНН
В Україні 80 людей постраждало та 4 загинули внаслідок масованої атаки рф. Під завалами ще можуть бути люди, повідомив Володимир Зеленський.
В Україні загалом 80 людей постраждало у результаті масованої атаки рф, ще четверо - загинули. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення, передає УНН.
Сьогодні весь день тривали рятувальні роботи, аварійні роботи в різних наших регіонах і містах. Тернопіль, Луцьк, Київ і область, Полтавщина, Хмельниччина, Львівщина, Чернігівщина, Одещина, Сумщина. Загалом 80 людей постраждали – усім надано допомогу. На жаль, є загиблі
За словами Президента, станом на зараз відомо про чотирьох загиблих – у Києві та в Луцьку. Під завалами ще можуть бути люди.
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