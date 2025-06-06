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Зеленський повідомив про наслідки масштабного удару по Україні і закликав світ посилити тиск на рф

Київ • УНН

 • 1102 перегляди

Внаслідок масштабної атаки рф на Україну в ніч на 6 червня та впродовж дня постраждало 80 людей, є загиблі у Києві та Луцьку. Зеленський закликав партнерів посилити тиск на росію для припинення вогню.

Зеленський повідомив про наслідки масштабного удару по Україні і закликав світ посилити тиск на рф

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок масштабного ракетно-дронового удару, який російські загарбники завдали цієї ночі, постраждало 80 людей. Зокрема, у Києві загинули рятувальники, пише УНН з посиланням на звернення Президента.

Сьогодні весь день тривали рятувальні роботи, аварійні роботи в різних наших регіонах та містах. Тернопіль, Луцьк, Київ і область, Полтавщина, Хмельниччина, Львівщина, Чернігівщина, Одещина, Сумщина. Загалом 80 людей постраждали – усім надано допомогу. На жаль, є загиблі. Станом на зараз відомо про чотирьох загиблих – у Києві та в Луцьку. Мої співчуття рідним та близьким. Під завалами ще можуть бути люди 

- повідомив Президент.

Деталі

Глава держави також розповів, що у Києві загинули пожежники, які намагалися врятувати постраждалих та ліквідувати наслідки ворожого удару.

Загиблі в Києві – це рятувальники, які прибули на місце після першого удару і, на жаль, були вбиті повторним російським ударом. Данило Скадін, Андрій Ременний та Павло Єзгор – пожежники-рятувальники 18-ї Державної пожежно-рятувальної частини 

- наголосив Зеленський.

Кількість постраждалих у Луцьку в результаті атаки рф зросла до 30 осіб 06.06.25, 20:37 • 1288 переглядiв

Він також підтвердив, що ворог застосував проти України цієї ночі понад 400 безпілотників та більше 40 ракет. Таким чином, за словами Президента, росіяни хочуть розколоти світ і не дати посилити тиск на державу-агресора.

Цинічний російський удар по звичайних містах. Більш ніж 400 безпілотників, більш як 40 ракет. Значну частину вдалося збити. Але не всі. І, на жаль, не всі у світі засуджують такі удари. І саме цим путін користується. Він виторговує собі час, щоб продовжувати воювати. росіяни постійно намагаються розколоти світ, щоб не дати посилити тиск за війну

- пояснив Зеленський.

Глава держави додав, що необхідно і надалі тиснути на росію. Крім того, Україна потребує гарантій безпеки.

Треба чітко бачити завдання. Дипломатія має спрацювати, гарантії безпеки мають бути, мир має бути встановлений, і для цього потрібні початкові кроки, зокрема припинення вогню. Треба тиснути на росію, щоб це було і щоб удари припинились 

- підсумував Зеленський.

Доповнення

Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій призупинили на ніч аварійно-рятувальні роботи у Солом'янському районі Києва. Їх працівники екстрених служб відновлять завтра вранці.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ВійнаКиїв
Львівська область
Хмельницька область
Сумська область
Полтавська область
Одеська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Чернігівська область
Володимир Зеленський
Тернопіль
Луцьк
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