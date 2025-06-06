Зеленський повідомив про наслідки масштабного удару по Україні і закликав світ посилити тиск на рф

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок масштабного ракетно-дронового удару, який російські загарбники завдали цієї ночі, постраждало 80 людей. Зокрема, у Києві загинули рятувальники, пише УНН з посиланням на звернення Президента.

Сьогодні весь день тривали рятувальні роботи, аварійні роботи в різних наших регіонах та містах. Тернопіль, Луцьк, Київ і область, Полтавщина, Хмельниччина, Львівщина, Чернігівщина, Одещина, Сумщина. Загалом 80 людей постраждали – усім надано допомогу. На жаль, є загиблі. Станом на зараз відомо про чотирьох загиблих – у Києві та в Луцьку. Мої співчуття рідним та близьким. Під завалами ще можуть бути люди - повідомив Президент.

Деталі

Глава держави також розповів, що у Києві загинули пожежники, які намагалися врятувати постраждалих та ліквідувати наслідки ворожого удару.

Загиблі в Києві – це рятувальники, які прибули на місце після першого удару і, на жаль, були вбиті повторним російським ударом. Данило Скадін, Андрій Ременний та Павло Єзгор – пожежники-рятувальники 18-ї Державної пожежно-рятувальної частини - наголосив Зеленський.

Кількість постраждалих у Луцьку в результаті атаки рф зросла до 30 осіб

Він також підтвердив, що ворог застосував проти України цієї ночі понад 400 безпілотників та більше 40 ракет. Таким чином, за словами Президента, росіяни хочуть розколоти світ і не дати посилити тиск на державу-агресора.

Цинічний російський удар по звичайних містах. Більш ніж 400 безпілотників, більш як 40 ракет. Значну частину вдалося збити. Але не всі. І, на жаль, не всі у світі засуджують такі удари. І саме цим путін користується. Він виторговує собі час, щоб продовжувати воювати. росіяни постійно намагаються розколоти світ, щоб не дати посилити тиск за війну - пояснив Зеленський.

Глава держави додав, що необхідно і надалі тиснути на росію. Крім того, Україна потребує гарантій безпеки.

Треба чітко бачити завдання. Дипломатія має спрацювати, гарантії безпеки мають бути, мир має бути встановлений, і для цього потрібні початкові кроки, зокрема припинення вогню. Треба тиснути на росію, щоб це було і щоб удари припинились - підсумував Зеленський.

Доповнення

Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій призупинили на ніч аварійно-рятувальні роботи у Солом'янському районі Києва. Їх працівники екстрених служб відновлять завтра вранці.