Зеленский сообщил о последствиях масштабного удара по Украине и призвал мир усилить давление на рф

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате масштабного ракетно-дронового удара, который российские захватчики нанесли этой ночью, пострадало 80 человек. В частности, в Киеве погибли спасатели, пишет УНН со ссылкой на обращение Президента.

Сегодня весь день продолжались спасательные работы, аварийные работы в разных наших регионах и городах. Тернополь, Луцк, Киев и область, Полтавщина, Хмельницкая область, Львовская область, Черниговщина, Одесская область, Сумщина. Всего 80 человек пострадали – всем оказана помощь. К сожалению, есть погибшие. По состоянию на сейчас известно о четырех погибших – в Киеве и в Луцке. Мои соболезнования родным и близким. Под завалами еще могут быть люди - сообщил Президент.

Детали

Глава государства также рассказал, что в Киеве погибли пожарные, которые пытались спасти пострадавших и ликвидировать последствия вражеского удара.

Погибшие в Киеве – это спасатели, прибывшие на место после первого удара и, к сожалению, были убиты повторным российским ударом. Даниил Скадин, Андрей Ремненный и Павел Езгор – пожарные-спасатели 18-й Государственной пожарно-спасательной части - подчеркнул Зеленский.

Количество пострадавших в Луцке в результате атаки рф возросло до 30 человек

Он также подтвердил, что враг применил против Украины этой ночью более 400 беспилотников и более 40 ракет. Таким образом, по словам Президента, россияне хотят расколоть мир и не дать усилить давление на государство-агрессора.

Циничный российский удар по обычным городам. Более 400 беспилотников, более 40 ракет. Значительную часть удалось сбить. Но не все. И, к сожалению, не все в мире осуждают такие удары. И именно этим путин пользуется. Он выторговывает себе время, чтобы продолжать воевать. россияне постоянно пытаются расколоть мир, чтобы не дать усилить давление за войну - объяснил Зеленский.

Глава государства добавил, что необходимо и в дальнейшем давить на россию. Кроме того, Украина нуждается в гарантиях безопасности.

Надо четко видеть задачи. Дипломатия должна сработать, гарантии безопасности должны быть, мир должен быть установлен, и для этого нужны начальные шаги, в частности прекращение огня. Надо давить на россию, чтобы это было и чтобы удары прекратились - подытожил Зеленский.

Дополнение

Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям приостановили на ночь аварийно-спасательные работы в Соломенском районе Киева. Их работники экстренных служб возобновят завтра утром.