Зеленский сообщил о последствиях масштабного удара по Украине и призвал мир усилить давление на рф

$41.470.01
47.380.18
ukenru
Замещение советских комплектующих: Украина сталкивается с юридическими и техническими барьерами в сфере ремонта военной техники и авиации
Эксклюзив
18:07 • 9398 просмотра

Замещение советских комплектующих: Украина сталкивается с юридическими и техническими барьерами в сфере ремонта военной техники и авиации

17:00 • 33376 просмотра

Пять комедийных сериалов, которые поднимут вам настроение: что посмотреть в выходные

Эксклюзив
15:42 • 36756 просмотра

Три года без наказания: как нардеп Кузьминых избегает ответственности за взятку более полумиллиона гривен (видео)

Эксклюзив
6 июня, 13:00 • 94355 просмотра

Дом вместо квартиры: как изменился спрос на загородное жилье в Украине

6 июня, 07:51 • 82716 просмотра

Силы обороны поразили аэродромы базирования авиации в рф: есть попадания и пожары

6 июня, 07:09 • 95768 просмотра

Новый антирекорд: 407 дронов и более 40 ракет рф применила против Украины - Игнат

5 июня, 16:58 • 132531 просмотра

Трамп о введении санкций против рф: будем "очень жесткими" в случае затягивания войны в Украине

Эксклюзив
5 июня, 14:42 • 165665 просмотра

Тактика "переносов": как адвокат обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых превращает правосудие в игру на время

Эксклюзив
5 июня, 14:25 • 120381 просмотра

россия охотится за запчастями: как москва выкупает советские комплектующие, чтобы заблокировать доступ к ним Украине

Эксклюзив
5 июня, 12:51 • 101136 просмотра

Ракетный удар по учебному полигону в Полтавской области: ранения получили 16 военных, двое из них - погибли

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
1м/с
61%
750мм
Популярные новости

Атака рф на Луцк: уже 16 пострадавших, двое пропавших без вести

6 июня, 09:26 • 52609 просмотра

Том Круз вошел в Книгу рекордов Гиннеса благодаря безумному трюку в фильме "Миссия невыполнима 8"

6 июня, 10:26 • 98446 просмотра

"Паутина" — это только начало: сложное противодействие рф будет продолжаться, другие операции уже готовятся - Washington Post

6 июня, 11:38 • 59733 просмотра

Схема Кузьминых: как обвиняемый во взяточничестве нардеп скрыл сеть аптек в Житомире

6 июня, 11:45 • 124369 просмотра

Международная паутина? Кто стоит за сетью iStore, которую подозревают в нелегальной торговле техникой

6 июня, 13:27 • 89559 просмотра
публикации

В яблочко: почему глава АРМА Дума боится реформы и атакует журналистов, а не схемы

14:47 • 42505 просмотра

Уход за авто летом: проверка жидкостей, защита от жары и типичные ошибки

14:30 • 44393 просмотра

Международная паутина? Кто стоит за сетью iStore, которую подозревают в нелегальной торговле техникой

6 июня, 13:27 • 89913 просмотра

Дом вместо квартиры: как изменился спрос на загородное жилье в Украине
Эксклюзив

6 июня, 13:00 • 94355 просмотра

Схема Кузьминых: как обвиняемый во взяточничестве нардеп скрыл сеть аптек в Житомире

6 июня, 11:45 • 124738 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Рустем Умєров

Ольга Стефанишина

Актуальные места

Украина

Киев

Венгрия

Польша

Соединённые Штаты

Реклама
УНН Lite

Пять комедийных сериалов, которые поднимут вам настроение: что посмотреть в выходные

17:00 • 33376 просмотра

Том Круз вошел в Книгу рекордов Гиннеса благодаря безумному трюку в фильме "Миссия невыполнима 8"

6 июня, 10:26 • 98754 просмотра

Возвращение в страну Оз: вышел первый трейлер "Wicked: Чародейка 2"

5 июня, 09:10 • 144915 просмотра

В Нидерландах бабуины в зоопарке сделали селфи на телефон, который посетительница случайно уронила в вольер

4 июня, 11:54 • 107161 просмотра

CD Projekt RED показала первые трейлеры игры "Ведьмак 4"

3 июня, 14:36 • 147798 просмотра
Актуальное

Беспилотный летательный аппарат

YouTube

Financial Times

Instagram

Шахед-136

Зеленский сообщил о последствиях масштабного удара по Украине и призвал мир усилить давление на рф

Киев • УНН

 • 738 просмотра

В результате масштабной атаки рф на Украину в ночь на 6 июня и в течение дня пострадало 80 человек, есть погибшие в Киеве и Луцке. Зеленский призвал партнеров усилить давление на россию для прекращения огня.

Зеленский сообщил о последствиях масштабного удара по Украине и призвал мир усилить давление на рф

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате масштабного ракетно-дронового удара, который российские захватчики нанесли этой ночью, пострадало 80 человек. В частности, в Киеве погибли спасатели, пишет УНН со ссылкой на обращение Президента.

Сегодня весь день продолжались спасательные работы, аварийные работы в разных наших регионах и городах. Тернополь, Луцк, Киев и область, Полтавщина, Хмельницкая область, Львовская область, Черниговщина, Одесская область, Сумщина. Всего 80 человек пострадали – всем оказана помощь. К сожалению, есть погибшие. По состоянию на сейчас известно о четырех погибших – в Киеве и в Луцке. Мои соболезнования родным и близким. Под завалами еще могут быть люди 

- сообщил Президент.

Детали

Глава государства также рассказал, что в Киеве погибли пожарные, которые пытались спасти пострадавших и ликвидировать последствия вражеского удара.

Погибшие в Киеве – это спасатели, прибывшие на место после первого удара и, к сожалению, были убиты повторным российским ударом. Даниил Скадин, Андрей Ремненный и Павел Езгор – пожарные-спасатели 18-й Государственной пожарно-спасательной части 

- подчеркнул Зеленский.

Количество пострадавших в Луцке в результате атаки рф возросло до 30 человек06.06.25, 20:37 • 1100 просмотров

Он также подтвердил, что враг применил против Украины этой ночью более 400 беспилотников и более 40 ракет. Таким образом, по словам Президента, россияне хотят расколоть мир и не дать усилить давление на государство-агрессора.

Циничный российский удар по обычным городам. Более 400 беспилотников, более 40 ракет. Значительную часть удалось сбить. Но не все. И, к сожалению, не все в мире осуждают такие удары. И именно этим путин пользуется. Он выторговывает себе время, чтобы продолжать воевать. россияне постоянно пытаются расколоть мир, чтобы не дать усилить давление за войну

- объяснил Зеленский.

Глава государства добавил, что необходимо и в дальнейшем давить на россию. Кроме того, Украина нуждается в гарантиях безопасности.

Надо четко видеть задачи. Дипломатия должна сработать, гарантии безопасности должны быть, мир должен быть установлен, и для этого нужны начальные шаги, в частности прекращение огня. Надо давить на россию, чтобы это было и чтобы удары прекратились 

- подытожил Зеленский.

Дополнение

Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям приостановили на ночь аварийно-спасательные работы в Соломенском районе Киева. Их работники экстренных служб возобновят завтра утром.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

ВойнаКиев
Львовская область
Хмельницкая область
Сумская область
Полтавская область
Одесская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Черниговская область
Владимир Зеленский
Тернополь
Луцк
Киев
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9