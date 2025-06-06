Количество пострадавших в Луцке в результате атаки рф возросло до 30 человек

В Луцке количество пострадавших в результате атаки рф возросло до 30 человек, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

... спасатели деблокировали тело погибшего мужчины 1998 г.р. из-под завалов разрушенной 9-этажки. Количество пострадавших возросло до 30 человек - говорится в сообщении.

На месте работают спасатели, волонтеры Красного Креста, психологи ГСЧС и все необходимые службы. Развернут "Пункт несокрушимости" для помощи жителям.

Работы продолжаются.

Дополнение

По данным прокуратуры, ночью 6 июня войска рф осуществили комбинированный обстрел ракетами и БпЛА города Луцк Волынской области. Повреждены многоэтажные и частные жилые дома, образовательные учреждения, админздания и производственные помещения гражданской инфраструктуры.

В настоящее время известно, что атака российских войск на Луцк унесла жизнь человека - парня нашли под завалами многоэтажного дома. Также было известно о 27 пострадавших.