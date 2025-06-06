У Луцьку кількість постраждалих у результаті атаки рф зросла до 27
Київ • УНН
Внаслідок нічної російської атаки на Луцьк кількість постраждалих зросла до 27. Рятувальники розбирають завали зруйнованого будинку.
Кількість постраждалих внаслідок нічної російської атаки по Луцьку зросла до 27 людей, передає УНН із посиланням на ДСНС.
Деталі
Надзвичайники проводять розбір конструкцій зруйнованого 9-поверхового будинку. Під завалами, ймовірно, є люди.
На допомогу в проведенні аварійно-рятувальних робіт прибули рятувальники з Рівненщини. Залучена техніка комунальних підприємств та інших установ.
Розгорнуто "Пункт незламності", де мешканці можуть відпочити, зарядити телефони. Працюють волонтери Українського Червоного Хреста, психологи ДСНС, всі необхідні служби для допомоги постраждалим.
Доповнення
За даними прокуратури, уночі 6 червня війська рф здійснили комбінований обстріл ракетами та БпЛА міста Луцьк Волинської області. Пошкоджено багатоповерхові та приватні житлові будинки, освітні заклади, адмінбудівлі та виробничі приміщення цивільної інфраструктури.
Наразі відомо, що атака російських військ на Луцьк забрала життя людини - хлопця знайшли під завалами багатоповерхового будинку. Також було відомо про 16 постраждалих.