Атака рф на Луцьк: уже 16 постраждалих, двоє зниклих безвісти
Київ • УНН
Після атаки рф постраждало 16 людей, ще двоє зникли безвісти. Влада проводить термінове відновлення пошкоджених будівель та замінює вікна.
Кількість постраждалих внаслідок атаки рф на Луцьк зросла до 16, ще двоє людей вважаються зниклими безвісти, повідомив у п'ятницю голова Волинської ОВА Іван Рудницький у Telegram, пише УНН.
Станом на зараз постраждало щонайменше 16 осіб. Ще двоє вважаються зниклими безвісти. Сподіваюсь, жертв не буде
Зі слів голови ОВА, розбір завалів триває, ведуться аварійно-рятувальні роботи.
Щодо пошкоджень через атаку рф, то, за даними Рудницького, необхідно замінити, за попередніми підрахунками, близько 2000 вікон, наразі людям допоможуть закрити вікна тимчасовим матеріалом для захисту від дощу.
Тимчасове відселення людей, повідомив він, відбувається в гуртожиток.
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