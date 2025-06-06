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Сили оборони уразили аеродроми базування авіації в рф: є влучання та пожежі
07:51 • 13007 перегляди

Сили оборони уразили аеродроми базування авіації в рф: є влучання та пожежі

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Атака рф на Луцьк: уже 16 постраждалих, двоє зниклих безвісти

Київ • УНН

 • 4534 перегляди

Після атаки рф постраждало 16 людей, ще двоє зникли безвісти. Влада проводить термінове відновлення пошкоджених будівель та замінює вікна.

Атака рф на Луцьк: уже 16 постраждалих, двоє зниклих безвісти

Кількість постраждалих внаслідок атаки рф на Луцьк зросла до 16, ще двоє людей вважаються зниклими безвісти, повідомив у п'ятницю голова Волинської ОВА Іван Рудницький у Telegram, пише УНН.

Станом на зараз постраждало щонайменше 16 осіб. Ще двоє вважаються зниклими безвісти. Сподіваюсь, жертв не буде

- повідомив Рудницький.

Зі слів голови ОВА, розбір завалів триває, ведуться аварійно-рятувальні роботи.

Щодо пошкоджень через атаку рф, то, за даними Рудницького, необхідно замінити, за попередніми підрахунками, близько 2000 вікон, наразі людям допоможуть закрити вікна тимчасовим матеріалом для захисту від дощу.

Тимчасове відселення людей, повідомив він, відбувається в гуртожиток.

У Луцьку через нічну атаку рф 15 постраждалих: показали наслідки06.06.25, 09:17 • 4444 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
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