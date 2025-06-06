Атака рф на Луцк: уже 16 пострадавших, двое пропавших без вести

$41.470.01
47.380.18
ukenru
Силы обороны поразили аэродромы базирования авиации в рф: есть попадания и пожары
07:51 • 11097 просмотра

Силы обороны поразили аэродромы базирования авиации в рф: есть попадания и пожары

07:09 • 23181 просмотра

Новый антирекорд: 407 дронов и более 40 ракет рф применила против Украины - Игнат

5 июня, 16:58 • 68996 просмотра

Трамп о введении санкций против рф: будем "очень жесткими" в случае затягивания войны в Украине

Эксклюзив
5 июня, 14:42 • 123366 просмотра

Тактика "переносов": как адвокат обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых превращает правосудие в игру на время

Эксклюзив
5 июня, 14:25 • 92671 просмотра

россия охотится за запчастями: как москва выкупает советские комплектующие, чтобы заблокировать доступ к ним Украине

Эксклюзив
5 июня, 12:51 • 88697 просмотра

Ракетный удар по учебному полигону в Полтавской области: ранения получили 16 военных, двое из них - погибли

Эксклюзив
5 июня, 11:49 • 86258 просмотра

"Пакунок малюка" в 2025 году: в Минсоцполитики рассказали, будут ли изменения в помощи

5 июня, 11:02 • 64942 просмотра

НБУ оставил учетную ставку без изменений на уровне 15,5%

Эксклюзив
5 июня, 08:39 • 91964 просмотра

Модификация баллистических ракет рф: как Украина может справиться с новым вызовом

5 июня, 08:35 • 65197 просмотра

Минфин готовит альтернативный сценарий, если боевые действия продолжатся в течение 2026 года

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+30°
3м/с
66%
750мм
Популярные новости

Массированная атака россии: в Луцке прогремели взрывы, а по Чернигову ударили баллистикой

6 июня, 01:00 • 44380 просмотра

В россии заявили об атаке на район Саратова и Энгельса (видео)

6 июня, 01:38 • 17629 просмотра

В Киеве 16 пострадавших в результате ночной атаки рф

6 июня, 02:52 • 52127 просмотра

Тернопольская область пережила самую массовую атаку рф: в Тернополе задымление после взрывов, проводят замеры воздуха

6 июня, 03:23 • 26955 просмотра

В Киевской области из-за вражеского удара повреждены пути: некоторые поезда изменят маршрут

6 июня, 03:29 • 20056 просмотра
публикации

Вместо снижения цен - рост прибыли производителей: три месяца без маркетинга на фармрынке

5 июня, 15:55 • 77429 просмотра

Санитарный контроль и эпиднадзор по европейским стандартам или разрушение существующей системы: о предостережениях к депутатской инициативе

4 июня, 15:03 • 163849 просмотра

Украина может усилить борьбу с "серой" электроникой благодаря международным цифровым инструментам

4 июня, 12:57 • 171535 просмотра

Украина готовится к изменениям в торговле с Евросоюзом: что будет после 6 июня
Эксклюзив

4 июня, 06:24 • 229159 просмотра

Лингвистические манипуляции покоряют потребителей: сертификат, гарантия, официальность… А вы проверяли, что стоит за этими словами?

3 июня, 14:43 • 269830 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Фридрих Мерц

Рустем Умєров

Си Цзиньпин

Актуальные места

Украина

Белый дом

Турция

Германия

Соединённые Штаты

Реклама
УНН Lite

Возвращение в страну Оз: вышел первый трейлер "Wicked: Чародейка 2"

5 июня, 09:10 • 114542 просмотра

В Нидерландах бабуины в зоопарке сделали селфи на телефон, который посетительница случайно уронила в вольер

4 июня, 11:54 • 79333 просмотра

CD Projekt RED показала первые трейлеры игры "Ведьмак 4"

3 июня, 14:36 • 122641 просмотра

Labubu: почему игрушки стали новым трендом среди детей и взрослых

3 июня, 12:52 • 347186 просмотра

Кэмерон после "Аватара" экранизирует роман "Дьяволы" - о демонах, ведьмах и апокалиптических монстрах

3 июня, 07:52 • 187897 просмотра
Актуальное

Хранитель

Шахед-136

Микоян МиГ-29

T-72

Нью-Йорк Таймс

Атака рф на Луцк: уже 16 пострадавших, двое пропавших без вести

Киев • УНН

 • 4100 просмотра

После атаки рф пострадало 16 человек, еще двое пропали без вести. Власти проводят срочное восстановление поврежденных зданий и заменяют окна.

Атака рф на Луцк: уже 16 пострадавших, двое пропавших без вести

Количество пострадавших в результате атаки рф на Луцк возросло до 16, еще два человека считаются пропавшими без вести, сообщил в пятницу глава Волынской ОВА Иван Рудницкий в Telegram, пишет УНН.

По состоянию на сейчас пострадали не менее 16 человек. Еще двое считаются пропавшими без вести. Надеюсь, жертв не будет

- сообщил Рудницкий.

По словам главы ОВА, разбор завалов продолжается, ведутся аварийно-спасательные работы.

Что касается повреждений из-за атаки рф, то, по данным Рудницкого, необходимо заменить, по предварительным подсчетам, около 2000 окон, сейчас людям помогут закрыть окна временным материалом для защиты от дождя.

Временное отселение людей, сообщил он, происходит в общежитие.

В Луцке из-за ночной атаки рф 15 пострадавших: показали последствия06.06.25, 09:17 • 4340 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9