Атака рф на Луцк: уже 16 пострадавших, двое пропавших без вести

Количество пострадавших в результате атаки рф на Луцк возросло до 16, еще два человека считаются пропавшими без вести, сообщил в пятницу глава Волынской ОВА Иван Рудницкий в Telegram, пишет УНН.

По состоянию на сейчас пострадали не менее 16 человек. Еще двое считаются пропавшими без вести. Надеюсь, жертв не будет - сообщил Рудницкий.

По словам главы ОВА, разбор завалов продолжается, ведутся аварийно-спасательные работы.

Что касается повреждений из-за атаки рф, то, по данным Рудницкого, необходимо заменить, по предварительным подсчетам, около 2000 окон, сейчас людям помогут закрыть окна временным материалом для защиты от дождя.

Временное отселение людей, сообщил он, происходит в общежитие.

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