Атака рф на Луцк: уже 16 пострадавших, двое пропавших без вести
Киев • УНН
После атаки рф пострадало 16 человек, еще двое пропали без вести. Власти проводят срочное восстановление поврежденных зданий и заменяют окна.
Количество пострадавших в результате атаки рф на Луцк возросло до 16, еще два человека считаются пропавшими без вести, сообщил в пятницу глава Волынской ОВА Иван Рудницкий в Telegram, пишет УНН.
По состоянию на сейчас пострадали не менее 16 человек. Еще двое считаются пропавшими без вести. Надеюсь, жертв не будет
По словам главы ОВА, разбор завалов продолжается, ведутся аварийно-спасательные работы.
Что касается повреждений из-за атаки рф, то, по данным Рудницкого, необходимо заменить, по предварительным подсчетам, около 2000 окон, сейчас людям помогут закрыть окна временным материалом для защиты от дождя.
Временное отселение людей, сообщил он, происходит в общежитие.
В Луцке из-за ночной атаки рф 15 пострадавших: показали последствия06.06.25, 09:17 • 4340 просмотров