В Луцке из-за ночной атаки рф 15 пострадавших: показали последствия

$41.480.16
47.200.23
ukenru
Атака рф забрала жизни трех спасателей в Киеве, по Украине около 40 человек ранены
05:47 • 3420 просмотра

Атака рф забрала жизни трех спасателей в Киеве, по Украине около 40 человек ранены

5 июня, 16:58 • 51053 просмотра

Трамп о введении санкций против рф: будем "очень жесткими" в случае затягивания войны в Украине

Эксклюзив
5 июня, 14:42 • 107038 просмотра

Тактика "переносов": как адвокат обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых превращает правосудие в игру на время

Эксклюзив
5 июня, 14:25 • 78676 просмотра

россия охотится за запчастями: как москва выкупает советские комплектующие, чтобы заблокировать доступ к ним Украине

Эксклюзив
5 июня, 12:51 • 80530 просмотра

Ракетный удар по учебному полигону в Полтавской области: ранения получили 16 военных, двое из них - погибли

Эксклюзив
5 июня, 11:49 • 81162 просмотра

"Пакунок малюка" в 2025 году: в Минсоцполитики рассказали, будут ли изменения в помощи

5 июня, 11:02 • 63458 просмотра

НБУ оставил учетную ставку без изменений на уровне 15,5%

Эксклюзив
5 июня, 08:39 • 91369 просмотра

Модификация баллистических ракет рф: как Украина может справиться с новым вызовом

5 июня, 08:35 • 64371 просмотра

Минфин готовит альтернативный сценарий, если боевые действия продолжатся в течение 2026 года

5 июня, 06:46 • 50331 просмотра

Экологическая ситуация в Украине в 2025 году: как война повлияла на окружающую среду

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+27°
0м/с
78%
750мм
Популярные новости

В Украине объявлена ​​масштабная тревога из-за угрозы комбинированного обстрела

5 июня, 21:55 • 25821 просмотра

Массированная атака на Киев: есть пострадавшие, попадание в многоэтажку, падение обломков в разных районах

5 июня, 22:50 • 18338 просмотра

Массированная атака россии: в Луцке прогремели взрывы, а по Чернигову ударили баллистикой

6 июня, 01:00 • 30371 просмотра

В Киеве 16 пострадавших в результате ночной атаки рф

02:52 • 37601 просмотра

Тернопольская область пережила самую массовую атаку рф: в Тернополе задымление после взрывов, проводят замеры воздуха

03:23 • 11586 просмотра
публикации

Вместо снижения цен - рост прибыли производителей: три месяца без маркетинга на фармрынке

5 июня, 15:55 • 62771 просмотра

Санитарный контроль и эпиднадзор по европейским стандартам или разрушение существующей системы: о предостережениях к депутатской инициативе

4 июня, 15:03 • 148963 просмотра

Украина может усилить борьбу с "серой" электроникой благодаря международным цифровым инструментам

4 июня, 12:57 • 157587 просмотра

Украина готовится к изменениям в торговле с Евросоюзом: что будет после 6 июня
Эксклюзив

4 июня, 06:24 • 215782 просмотра

Лингвистические манипуляции покоряют потребителей: сертификат, гарантия, официальность… А вы проверяли, что стоит за этими словами?

3 июня, 14:43 • 256436 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Фридрих Мерц

Рустем Умєров

Си Цзиньпин

Актуальные места

Украина

Белый дом

Турция

Германия

Соединённые Штаты

Реклама
УНН Lite

Возвращение в страну Оз: вышел первый трейлер "Wicked: Чародейка 2"

5 июня, 09:10 • 108325 просмотра

В Нидерландах бабуины в зоопарке сделали селфи на телефон, который посетительница случайно уронила в вольер

4 июня, 11:54 • 73557 просмотра

CD Projekt RED показала первые трейлеры игры "Ведьмак 4"

3 июня, 14:36 • 117381 просмотра

Labubu: почему игрушки стали новым трендом среди детей и взрослых

3 июня, 12:52 • 342224 просмотра

Кэмерон после "Аватара" экранизирует роман "Дьяволы" - о демонах, ведьмах и апокалиптических монстрах

3 июня, 07:52 • 183268 просмотра
Актуальное

Хранитель

Шахед-136

Микоян МиГ-29

T-72

Нью-Йорк Таймс

В Луцке из-за ночной атаки рф 15 пострадавших: показали последствия

Киев • УНН

 • 1886 просмотра

В результате ночной атаки в Луцке есть многочисленные разрушения и пожары. Пострадали по меньшей мере 15 человек, повреждены жилой дом, админздания и инфраструктура.

В Луцке из-за ночной атаки рф 15 пострадавших: показали последствия

В Луцке в результате ночной российской атаки зафиксированы многочисленные разрушения и пожары, известно о 15 пострадавших, сообщили в ГУ ГСЧС в Волынской области в пятницу, показав последствия, пишет УНН.

Пострадали по меньшей мере 15 человек, из поврежденной 9-этажки спасатели и полицейские эвакуировали 5 человек и несколько домашних животных

- сообщили в ГУ ГСЧС в Facebook.

Отмечается, что повреждены жилой дом, админздания и производственные помещения гражданской инфраструктуры, в частности, мебельный цех и ремонтные помещения. Спасатели ликвидировали все возгорания.

На месте происшествия, как указано, работают все службы, привлечено более 100 спасателей, 25 единиц техники ГСЧС. Развернут "Пункт незламності", работают психологи ГСЧС и волонтеры Украинского Красного Креста.

Луцк подвергся комбинированной атаке рф: известно о 5 пострадавших06.06.25, 06:05 • 2480 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Facebook
Луцк
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9