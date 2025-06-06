В Луцке из-за ночной атаки рф 15 пострадавших: показали последствия

В Луцке в результате ночной российской атаки зафиксированы многочисленные разрушения и пожары, известно о 15 пострадавших, сообщили в ГУ ГСЧС в Волынской области в пятницу, показав последствия, пишет УНН.

Пострадали по меньшей мере 15 человек, из поврежденной 9-этажки спасатели и полицейские эвакуировали 5 человек и несколько домашних животных - сообщили в ГУ ГСЧС в Facebook.

Отмечается, что повреждены жилой дом, админздания и производственные помещения гражданской инфраструктуры, в частности, мебельный цех и ремонтные помещения. Спасатели ликвидировали все возгорания.

На месте происшествия, как указано, работают все службы, привлечено более 100 спасателей, 25 единиц техники ГСЧС. Развернут "Пункт незламності", работают психологи ГСЧС и волонтеры Украинского Красного Креста.

Луцк подвергся комбинированной атаке рф: известно о 5 пострадавших