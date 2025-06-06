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Трамп о введении санкций против рф: будем "очень жесткими" в случае затягивания войны в Украине
5 июня, 16:58 • 38396 просмотра

Трамп о введении санкций против рф: будем "очень жесткими" в случае затягивания войны в Украине

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Луцк подвергся комбинированной атаке рф: известно о 5 пострадавших

Киев • УНН

 • 832 просмотра

Луцк подвергся комбинированной атаке дронами и ракетами. Есть пострадавшие, повреждения жилых домов, коммерческих объектов, автомобилей, учебных заведений и госучреждений.

Луцк подвергся комбинированной атаке рф: известно о 5 пострадавших

Луцк подвергся комбинированной атаке рф - дронами и ракетами, известно о пяти пострадавших, сообщили глава Волынской ОВА Иван Рудницкий и мэр города Игорь Полищук в пятницу в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Тяжелая ночь. Украина и наша область в частности подверглась массированной атаке ракетами и БПЛА. Прежде всего, благодарность силам ПВО! Уничтожили много вражеских целей", - указал глава ОВА.

Мэр Луцка в течение ночи сообщал о вражеской атаке на город "шахедами" и ракетами. Была слышна серия взрывов, указывал мэр Луцка.

"Сегодня во время атаки по Луцку враг применил 15 БПЛА и 6 ракет", - написал Полищук.

В Луцке имеем попадание в многоквартирный жилой дом, который получил частичные разрушения. Еще во многих зданиях ударной волной выбило окна. Сейчас у нас 5 пострадавших. Люди эвакуированы, всем уже оказывается медицинская помощь. К счастью, погибших нет

- написал Рудницкий.

Со слов мэра, известно о "поврежденной кровле одного из многоквартирных домов, много выбитых окон в многоквартирных домах, повреждены коммерческие объекты и частные автомобили".

"Имеем также много выбитых окон в частных домах, отдельных учебных заведениях, повреждено государственное учреждение", - сообщил Полищук.

На эту минуту 5 человек пострадали. Информации о погибших нет

- подтвердил Полищук.

Все ответы службы, со слов главы ОВА, работают на местах и ликвидируют последствия атаки и падения обломков.

В Тернополе есть попадание в объекты инфраструктуры, часть города без света06.06.25, 05:43 • 1606 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Луцк
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