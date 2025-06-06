Луцк подвергся комбинированной атаке рф: известно о 5 пострадавших
Киев • УНН
Луцк подвергся комбинированной атаке дронами и ракетами. Есть пострадавшие, повреждения жилых домов, коммерческих объектов, автомобилей, учебных заведений и госучреждений.
Луцк подвергся комбинированной атаке рф - дронами и ракетами, известно о пяти пострадавших, сообщили глава Волынской ОВА Иван Рудницкий и мэр города Игорь Полищук в пятницу в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Тяжелая ночь. Украина и наша область в частности подверглась массированной атаке ракетами и БПЛА. Прежде всего, благодарность силам ПВО! Уничтожили много вражеских целей", - указал глава ОВА.
Мэр Луцка в течение ночи сообщал о вражеской атаке на город "шахедами" и ракетами. Была слышна серия взрывов, указывал мэр Луцка.
"Сегодня во время атаки по Луцку враг применил 15 БПЛА и 6 ракет", - написал Полищук.
В Луцке имеем попадание в многоквартирный жилой дом, который получил частичные разрушения. Еще во многих зданиях ударной волной выбило окна. Сейчас у нас 5 пострадавших. Люди эвакуированы, всем уже оказывается медицинская помощь. К счастью, погибших нет
Со слов мэра, известно о "поврежденной кровле одного из многоквартирных домов, много выбитых окон в многоквартирных домах, повреждены коммерческие объекты и частные автомобили".
"Имеем также много выбитых окон в частных домах, отдельных учебных заведениях, повреждено государственное учреждение", - сообщил Полищук.
На эту минуту 5 человек пострадали. Информации о погибших нет
Все ответы службы, со слов главы ОВА, работают на местах и ликвидируют последствия атаки и падения обломков.
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