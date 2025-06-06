Луцк подвергся комбинированной атаке рф: известно о 5 пострадавших

Луцк подвергся комбинированной атаке рф - дронами и ракетами, известно о пяти пострадавших, сообщили глава Волынской ОВА Иван Рудницкий и мэр города Игорь Полищук в пятницу в Telegram, пишет УНН.

"Тяжелая ночь. Украина и наша область в частности подверглась массированной атаке ракетами и БПЛА. Прежде всего, благодарность силам ПВО! Уничтожили много вражеских целей", - указал глава ОВА.

Мэр Луцка в течение ночи сообщал о вражеской атаке на город "шахедами" и ракетами. Была слышна серия взрывов, указывал мэр Луцка.

"Сегодня во время атаки по Луцку враг применил 15 БПЛА и 6 ракет", - написал Полищук.

В Луцке имеем попадание в многоквартирный жилой дом, который получил частичные разрушения. Еще во многих зданиях ударной волной выбило окна. Сейчас у нас 5 пострадавших. Люди эвакуированы, всем уже оказывается медицинская помощь. К счастью, погибших нет