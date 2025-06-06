В Тернополе есть попадание в объекты инфраструктуры, часть города без света

В ночь на 06 июня армия рф нанесла комбинированный удар по Тернополю с использованием ударных дронов и ракет. В результате обстрела есть попадания в промышленные объекты и объекты инфраструктуры. Об этом в своем Telegram информирует городской голова Тернополя Сергей Надал, передает УНН.

В результате атаки врага в Тернополе есть попадания в промышленные объекты и объекты инфраструктуры. На месте работают соответствующие службы - сообщил чиновник.

Он также рекомендовал плотно закрыть окна.

"Часть Тернополя без электроэнергии. Давление воды по городу понижено из-за перебоев с электричеством. Возможно отсутствие напора на верхних этажах. Ведутся восстановительные работы. Дополнительную информацию сообщу позже", - добавил Надал.

Напомним

В ночь на 6 июня российские оккупационные войска совершили массированную дроновую атаку на Киев. В результате вражеского обстрела есть пострадавшие. Зафиксировано падение обломков в нескольких районах, возникли пожары, есть попадание в многоэтажку, повреждено учебное заведение, инфраструктура.

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