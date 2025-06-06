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Трамп о введении санкций против рф: будем "очень жесткими" в случае затягивания войны в Украине
5 июня, 16:58 • 30199 просмотра

Трамп о введении санкций против рф: будем "очень жесткими" в случае затягивания войны в Украине

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В Тернополе есть попадание в объекты инфраструктуры, часть города без света

Киев • УНН

 • 626 просмотра

Ночью 6 июня армия рф нанесла комбинированный удар по Тернополю дронами и ракетами. Есть попадание в промышленные объекты и объекты инфраструктуры, часть города без электроэнергии.

В Тернополе есть попадание в объекты инфраструктуры, часть города без света

В ночь на 06 июня армия рф нанесла комбинированный удар по Тернополю с использованием ударных дронов и ракет. В результате обстрела есть попадания в промышленные объекты и объекты инфраструктуры. Об этом в своем Telegram информирует городской голова Тернополя Сергей Надал, передает УНН.

В результате атаки врага в Тернополе есть попадания в промышленные объекты и объекты инфраструктуры. На месте работают соответствующие службы

- сообщил чиновник.

Он также рекомендовал плотно закрыть окна.

"Часть Тернополя без электроэнергии. Давление воды по городу понижено из-за перебоев с электричеством. Возможно отсутствие напора на верхних этажах. Ведутся восстановительные работы. Дополнительную информацию сообщу позже", - добавил Надал.

Напомним

В ночь на 6 июня российские оккупационные войска совершили массированную дроновую атаку на Киев. В результате вражеского обстрела есть пострадавшие. Зафиксировано падение обломков в нескольких районах, возникли пожары, есть попадание в многоэтажку, повреждено учебное заведение, инфраструктура.

Массированная атака россии: в Луцке прогремели взрывы, а по Чернигову ударили баллистикой06.06.25, 03:00 • 13469 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
Тернополь
Киев
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