У Тернополі є влучання в об'єкти інфраструктури, частина міста без світла

У ніч проти 06 червня армія рф нанесла комбінований удар по Тернополю з використанням ударних дронів та ракет. Внаслідок обстрілу є влучання у промислові обʼєкти та обʼєкти інфраструктури. Про це у своєму Telegram інформує міський голова Тернополя Сергій Надал, передає УНН.

У наслідок атаки ворога у Тернополі є влучання у промислові обʼєкти та обʼєкти інфраструктури. На місці працюють відповідні служби