У Тернополі є влучання в об'єкти інфраструктури, частина міста без світла
Київ • УНН
Вночі 6 червня армія рф завдала комбінованого удару по Тернополю дронами та ракетами. Є влучання в промислові об'єкти та об'єкти інфраструктури, частина міста без електроенергії.
У ніч проти 06 червня армія рф нанесла комбінований удар по Тернополю з використанням ударних дронів та ракет. Внаслідок обстрілу є влучання у промислові обʼєкти та обʼєкти інфраструктури. Про це у своєму Telegram інформує міський голова Тернополя Сергій Надал, передає УНН.
У наслідок атаки ворога у Тернополі є влучання у промислові обʼєкти та обʼєкти інфраструктури. На місці працюють відповідні служби
Він також рекомендував щільно зачинити вікна.
"Частина Тернополя без електроенергії. Тиск води по місту понижений через перебої з електрикою. Можлива відсутність напору на верхніх поверхах. Ведуться відновлювальні роботи. Додаткову інформацію повідомлю згодом", - додав Надал.
Нагадаємо
У ніч на 6 червня російські окупаційні війська здійснили масовану дронову атаку на Київ. Внаслідок ворожого обстрілу є постраждалі. Зафіксовано падіння уламків в кількох районах, виникли пожежі, є влучання в багатоповерхівку, пошкоджено навчальний заклад, інфраструктуру.
Масована атака росії: у Луцьку пролунали вибухи, а по Чернігову вдарили балістикою06.06.25, 03:00 • 13711 переглядiв