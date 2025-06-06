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Трамп про впроваження санцій проти рф: будемо "дуже жорсткими" у разі затягування війни в Україні
5 червня, 16:58 • 43028 перегляди

Трамп про впроваження санцій проти рф: будемо "дуже жорсткими" у разі затягування війни в Україні

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Луцьк зазнав комбінованої атаки рф: відомо про 5 постраждалих

Київ • УНН

 • 1210 перегляди

Луцьк зазнав комбінованої атаки дронами та ракетами. Є постраждалі, пошкодження житлових будинків, комерційних об'єктів, автомобілів, навчальних закладів та держустанови.

Луцьк зазнав комбінованої атаки рф: відомо про 5 постраждалих

Луцьк зазнав комбінованої атаки рф - дронами та ракетами, відомо про п'ятьох постраждалих, повідомили голова Волинської ОВА Іван Рудницький та мер міста Ігор Поліщук у п'ятницю у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Важка ніч. Україна та наша область зокрема зазнала масованої атаки ракетами та БПЛА. Перш за все, вдячність силам ППО! Знищили багато ворожих цілей", - зазначив голова ОВА.

Мер Луцька протягом ночі повідомляв про ворожу атаку на місто "шахедами" та ракетами. Було чути серію вибухів, зазначав мер Луцька.

"Сьогодні під час атаки по Луцьку ворог застосував 15 БПЛА та 6 ракет", - написав Поліщук.

У Луцьку маємо влучання у багатоквартирний житловий будинок, який зазнав часткових руйнувань. Ще у багатьох будівлях ударною хвилею повибивало вікна. Наразі маємо 5 постраждалих осіб. Людей евакуйовано, усім вже надається медична допомога. На щастя, загиблих немає

- написав Рудницький.

Зі слів мера, відомо про "пошкоджену покрівлю одного з багатоквартирних будинків, багато вибитих вікон в багатоквартирних будинках, пошкоджені комерційні обʼєкти та приватні автомобілі".

"Маємо також багато вибитих вікон в приватних будинках, окремих навчальних закладах, ушкоджену державну установу", - повідомив Поліщук.

На цю хвилину 5 людей постраждало. Інформації по загиблих немає

- підтвердив Поліщук.

Усі відповіді служби, зі слів голови ОВА, працюють на місцях та ліквідовують наслідки атаки та падіння уламків.

У Тернополі є влучання в об'єкти інфраструктури, частина міста без світла06.06.25, 05:43 • 2114 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Луцьк
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