У Луцьку через нічну атаку рф 15 постраждалих: показали наслідки
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки у Луцьку є численні руйнування та пожежі. Постраждали щонайменше 15 людей, пошкоджено житловий будинок, адмінбудівлі та інфраструктуру.
У Луцьку внаслідок нічної російської атаки зафіксовані численні руйнування та пожежі, відомо про 15 постраждалих, повідомили у ГУ ДСНС у Волинській області у п'ятницю, показавши наслідки, пише УНН.
Постраждали щонайменше 15 людей, з пошкодженої 9-поверхівки рятувальники та поліцейські евакуювали 5 людей та декілька домашніх тварин
Зазначається, що пошкоджені житловий будинок, адмінбудівлі та виробничі приміщення цивільної інфраструктури, зокрема, меблевий цех та ремонтні приміщення. Рятувальники ліквідували всі займання.
На місці події, як вказано, працюють усі служби, залучені понад 100 рятувальників, 25 одиниць техніки ДСНС. Розгорнуто "Пункт незламності", працюють психологи ДСНС та волонтери Українського Червоного Хреста.
Луцьк зазнав комбінованої атаки рф: відомо про 5 постраждалих06.06.25, 06:05 • 2640 переглядiв