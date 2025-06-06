$41.470.01
47.380.18
ukenru
Дом вместо квартиры: как изменился спрос на загородное жилье в Украине
Эксклюзив
13:00 • 7024 просмотра

Дом вместо квартиры: как изменился спрос на загородное жилье в Украине

11:45 • 27873 просмотра

Схема Кузьминых: как обвиняемый во взяточничестве нардеп скрыл сеть аптек в Житомире

07:51 • 33560 просмотра

Силы обороны поразили аэродромы базирования авиации в рф: есть попадания и пожары

6 июня, 07:09 • 52819 просмотра

Новый антирекорд: 407 дронов и более 40 ракет рф применила против Украины - Игнат

5 июня, 16:58 • 97387 просмотра

Трамп о введении санкций против рф: будем "очень жесткими" в случае затягивания войны в Украине

Эксклюзив
5 июня, 14:42 • 148097 просмотра

Тактика "переносов": как адвокат обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых превращает правосудие в игру на время

Эксклюзив
5 июня, 14:25 • 110294 просмотра

россия охотится за запчастями: как москва выкупает советские комплектующие, чтобы заблокировать доступ к ним Украине

Эксклюзив
5 июня, 12:51 • 98571 просмотра

Ракетный удар по учебному полигону в Полтавской области: ранения получили 16 военных, двое из них - погибли

Эксклюзив
5 июня, 11:49 • 90940 просмотра

"Пакунок малюка" в 2025 году: в Минсоцполитики рассказали, будут ли изменения в помощи

5 июня, 11:02 • 66345 просмотра

НБУ оставил учетную ставку без изменений на уровне 15,5%

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+30°
4м/с
44%
750мм
Популярные новости

Тернопольская область пережила самую массовую атаку рф: в Тернополе задымление после взрывов, проводят замеры воздуха

6 июня, 03:23 • 53751 просмотра

В Киевской области из-за вражеского удара повреждены пути: некоторые поезда изменят маршрут

6 июня, 03:29 • 46788 просмотра

В Белгородской области рф подорвали железнодорожные пути: тепловоз сошел с рельсов

6 июня, 04:09 • 25759 просмотра

Том Круз вошел в Книгу рекордов Гиннеса благодаря безумному трюку в фильме "Миссия невыполнима 8"

10:26 • 30904 просмотра

"Паутина" — это только начало: сложное противодействие рф будет продолжаться, другие операции уже готовятся - Washington Post

11:38 • 11836 просмотра
публикации

Дом вместо квартиры: как изменился спрос на загородное жилье в Украине
Эксклюзив

13:00 • 7024 просмотра

Схема Кузьминых: как обвиняемый во взяточничестве нардеп скрыл сеть аптек в Житомире

11:45 • 27875 просмотра

Вместо снижения цен - рост прибыли производителей: три месяца без маркетинга на фармрынке

5 июня, 15:55 • 104605 просмотра

Санитарный контроль и эпиднадзор по европейским стандартам или разрушение существующей системы: о предостережениях к депутатской инициативе

4 июня, 15:03 • 190772 просмотра

Украина может усилить борьбу с "серой" электроникой благодаря международным цифровым инструментам

4 июня, 12:57 • 197485 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Денис Шмыгаль

Сергей Марченко

Актуальные места

Украина

Киев

Тернополь

Молдова

Лондон

Реклама
УНН Lite

Том Круз вошел в Книгу рекордов Гиннеса благодаря безумному трюку в фильме "Миссия невыполнима 8"

10:26 • 31625 просмотра

Возвращение в страну Оз: вышел первый трейлер "Wicked: Чародейка 2"

5 июня, 09:10 • 125646 просмотра

В Нидерландах бабуины в зоопарке сделали селфи на телефон, который посетительница случайно уронила в вольер

4 июня, 11:54 • 89535 просмотра

CD Projekt RED показала первые трейлеры игры "Ведьмак 4"

3 июня, 14:36 • 131935 просмотра

Labubu: почему игрушки стали новым трендом среди детей и взрослых

3 июня, 12:52 • 356071 просмотра
Актуальное

Instagram

Шахед-136

Вашингтон Пост

Ми-8

Ми-24

В Луцке количество пострадавших в результате атаки рф возросло до 27

Киев • УНН

 • 764 просмотра

В результате ночной российской атаки на Луцк количество пострадавших возросло до 27. Спасатели разбирают завалы разрушенного дома.

В Луцке количество пострадавших в результате атаки рф возросло до 27

Количество пострадавших в результате ночной российской атаки по Луцку возросло до 27 человек, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

Чрезвычайники проводят разбор конструкций разрушенного 9-этажного дома. Под завалами, вероятно, есть люди.

На помощь в проведении аварийно-спасательных работ прибыли спасатели из Ровенской области. Привлечена техника коммунальных предприятий и других учреждений.

Развернут "Пункт несокрушимости", где жители могут отдохнуть, зарядить телефоны. Работают волонтеры Украинского Красного Креста, психологи ГСЧС, все необходимые службы для помощи пострадавшим.

Дополнение

По данным прокуратуры, ночью 6 июня войска рф совершили комбинированный обстрел ракетами и БПЛА города Луцк Волынской области. Повреждены многоэтажные и частные жилые дома, образовательные учреждения, админздания и производственные помещения гражданской инфраструктуры.

В настоящее время известно, что атака российских войск на Луцк унесла жизни человека - парня нашли под завалами многоэтажного дома. Также было известно о 16 пострадавших.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Луцк
Беспилотный летательный аппарат
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9