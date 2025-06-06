Количество пострадавших в результате ночной российской атаки по Луцку возросло до 27 человек, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

Чрезвычайники проводят разбор конструкций разрушенного 9-этажного дома. Под завалами, вероятно, есть люди.

На помощь в проведении аварийно-спасательных работ прибыли спасатели из Ровенской области. Привлечена техника коммунальных предприятий и других учреждений.

Развернут "Пункт несокрушимости", где жители могут отдохнуть, зарядить телефоны. Работают волонтеры Украинского Красного Креста, психологи ГСЧС, все необходимые службы для помощи пострадавшим.

Дополнение

По данным прокуратуры, ночью 6 июня войска рф совершили комбинированный обстрел ракетами и БПЛА города Луцк Волынской области. Повреждены многоэтажные и частные жилые дома, образовательные учреждения, админздания и производственные помещения гражданской инфраструктуры.

В настоящее время известно, что атака российских войск на Луцк унесла жизни человека - парня нашли под завалами многоэтажного дома. Также было известно о 16 пострадавших.