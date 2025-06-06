Атака рф на Луцьк забрала життя людини: хлопця знайшли під завалами

Атака російських військ на Луцьк забрала життя людини - хлопця знайшли під завалами багатоповерхового будинку, повідомив мер міста Ігор Поліщук у Telegram у п'ятницю, пише УНН.

На жаль, станом на цю хвилину маємо одного загиблого від ворожого удару, молодого хлопця, якого рятувальники знайшли під завалами багатоповерхового будинку. Вічна памʼять. Щирі співчуття рідним та близьким - повідомив Поліщук.

Атака рф на Луцьк: уже 16 постраждалих, двоє зниклих безвісти

Доповнення

За даними прокуратури, уночі 6 червня війська рф здійснили комбінований обстріл ракетами та БпЛА міста Луцьк Волинської області. Пошкоджено багатоповерхові та приватні житлові будинки, освітні заклади, адмінбудівлі та виробничі приміщення цивільної інфраструктури.