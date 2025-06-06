Атака рф на Луцьк забрала життя людини: хлопця знайшли під завалами
Київ • УНН
Під завалами багатоповерхівки у Луцьку рятувальники знайшли тіло молодого хлопця. Про це повідомив мер міста Ігор Поліщук.
Атака російських військ на Луцьк забрала життя людини - хлопця знайшли під завалами багатоповерхового будинку, повідомив мер міста Ігор Поліщук у Telegram у п'ятницю, пише УНН.
На жаль, станом на цю хвилину маємо одного загиблого від ворожого удару, молодого хлопця, якого рятувальники знайшли під завалами багатоповерхового будинку. Вічна памʼять. Щирі співчуття рідним та близьким
Атака рф на Луцьк: уже 16 постраждалих, двоє зниклих безвісти06.06.25, 12:26 • 10772 перегляди
Доповнення
За даними прокуратури, уночі 6 червня війська рф здійснили комбінований обстріл ракетами та БпЛА міста Луцьк Волинської області. Пошкоджено багатоповерхові та приватні житлові будинки, освітні заклади, адмінбудівлі та виробничі приміщення цивільної інфраструктури.