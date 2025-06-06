Атака рф на Луцк забрала жизнь человека: парня нашли под завалами
Киев • УНН
Под завалами многоэтажки в Луцке спасатели нашли тело молодого парня. Об этом сообщил мэр города Игорь Полищук.
Атака российских войск на Луцк унесла жизнь человека - парня нашли под завалами многоэтажного дома, сообщил мэр города Игорь Полищук в Telegram в пятницу, пишет УНН.
К сожалению, по состоянию на эту минуту имеем одного погибшего от вражеского удара, молодого парня, которого спасатели нашли под завалами многоэтажного дома. Вечная память. Искренние соболезнования родным и близким
Атака рф на Луцк: уже 16 пострадавших, двое пропавших без вести06.06.25, 12:26 • 5726 просмотров
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По данным прокуратуры, ночью 6 июня войска рф совершили комбинированный обстрел ракетами и БпЛА города Луцк Волынской области. Повреждены многоэтажные и частные жилые дома, образовательные учреждения, админздания и производственные помещения гражданской инфраструктуры.