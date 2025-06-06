Атака рф на Луцк забрала жизнь человека: парня нашли под завалами

Атака российских войск на Луцк унесла жизнь человека - парня нашли под завалами многоэтажного дома, сообщил мэр города Игорь Полищук в Telegram в пятницу, пишет УНН.

К сожалению, по состоянию на эту минуту имеем одного погибшего от вражеского удара, молодого парня, которого спасатели нашли под завалами многоэтажного дома. Вечная память. Искренние соболезнования родным и близким - сообщил Полищук.

Атака рф на Луцк: уже 16 пострадавших, двое пропавших без вести

Дополнение

По данным прокуратуры, ночью 6 июня войска рф совершили комбинированный обстрел ракетами и БпЛА города Луцк Волынской области. Повреждены многоэтажные и частные жилые дома, образовательные учреждения, админздания и производственные помещения гражданской инфраструктуры.