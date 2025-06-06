Кількість постраждалих у Луцьку в результаті атаки рф зросла до 30 осіб

У Луцьку кількість постраждалих у результаті атаки рф зросла до 30 осіб, передає УНН із посиланням на ДСНС.

... рятувальники деблокували тіло загиблого чоловіка 1998 р.н. з-під завалів зруйнованої 9-поверхівки. Кількість постраждалих зросла до 30 осіб - йдеться у повідомленні.

На місці працюють рятувальники, волонтери Червоного Хреста, психологи ДСНС та всі необхідні служби. Розгорнуто "Пункт незламності" для допомоги мешканцям.

Роботи тривають.

Доповнення

За даними прокуратури, уночі 6 червня війська рф здійснили комбінований обстріл ракетами та БпЛА міста Луцьк Волинської області. Пошкоджено багатоповерхові та приватні житлові будинки, освітні заклади, адмінбудівлі та виробничі приміщення цивільної інфраструктури.

Наразі відомо, що атака російських військ на Луцьк забрала життя людини - хлопця знайшли під завалами багатоповерхового будинку. Також було відомо про 27 постраждалих.