ДСНС призупинила на ніч аварійно-рятувальні роботи у Солом'янському районі Києва

Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій призупинили на ніч аварійно-рятувальні роботи у Солом'янському районі Києва. Їх працівники екстрених служб відновлять завтра вранці. Про це УНН повідомляє з посиланням на ДСНС у Telegram.

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Рятувальники з ночі до вечора ліквідовували наслідки жорстоких обстрілів у різних районах столиці.

У Солом'янському районі після атаки рф виникла пожежа на одному з об’єктів інфраструктури на площі 2000 кв. м.

За іншою зайнялася квартира на 11 поверсі 16-поверхівки. Постраждали 3 людини, ще 3 врятували надзвичайники, з них 1 дитина.

Протягом дня постраждали 32 людини, зокрема 2 дітей. Серед рятувальників — 16 постраждалих, троє рятувальники загинули.

Нагадаємо

У ніч на 6 червня російські окупаційні війська здійснили комбіновану атаку на Київ та столичний регіон із застосуванням балістичних ракет і дронів. Внаслідок обстрілу було пошкоджено колії київського метро та полотно залізниці.