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Заміщення радянських комплектуючих: Україна стикається з юридичними і технічними бар’єрами у сфері ремонту військової техніки та авіації
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ДСНС призупинила на ніч аварійно-рятувальні роботи у Солом'янському районі Києва

Київ • УНН

 • 2964 перегляди

ДСНС призупинила на ніч рятувальні роботи в Солом'янському районі Києва. Вранці рятувальники відновлять ліквідацію наслідків російських атак. Загалом впродовж дня від ударів рф постраждали 32 людини, серед яких 2 дітей.

ДСНС призупинила на ніч аварійно-рятувальні роботи у Солом'янському районі Києва

Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій призупинили на ніч аварійно-рятувальні роботи у Солом'янському районі Києва. Їх працівники екстрених служб відновлять завтра вранці. Про це УНН повідомляє з посиланням на ДСНС у Telegram.

Деталі

Рятувальники з ночі до вечора ліквідовували наслідки жорстоких обстрілів у різних районах столиці. 

У Солом'янському районі після атаки рф виникла пожежа на одному з об’єктів інфраструктури на площі 2000 кв. м.

За іншою зайнялася квартира на 11 поверсі 16-поверхівки. Постраждали 3 людини, ще 3 врятували надзвичайники, з них 1 дитина.

Протягом дня постраждали 32 людини, зокрема 2 дітей. Серед рятувальників — 16 постраждалих, троє рятувальники загинули.

Нагадаємо

У ніч на 6 червня російські окупаційні війська здійснили комбіновану атаку на Київ та столичний регіон із застосуванням балістичних ракет і дронів. Внаслідок обстрілу було пошкоджено колії київського метро та полотно залізниці.  

Лілія Набока

Лілія Набока

ВійнаКиїв
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Солом'янський район
Kyiv
Tesla
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