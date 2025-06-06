ГСЧС приостановила на ночь аварийно-спасательные работы в Соломенском районе Киева

Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям приостановили на ночь аварийно-спасательные работы в Соломенском районе Киева. Их работники экстренных служб возобновят завтра утром. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС в Telegram.

Детали

Спасатели с ночи до вечера ликвидировали последствия жестоких обстрелов в разных районах столицы.

В Соломенском районе после атаки рф возник пожар на одном из объектов инфраструктуры на площади 2000 кв. м.

За другой загорелась квартира на 11 этаже 16-этажки. Пострадали 3 человека, еще 3 спасли чрезвычайники, из них 1 ребенок.

В течение дня пострадали 32 человека, в том числе 2 детей. Среди спасателей — 16 пострадавших, трое спасателя погибли.

Напомним

В ночь на 6 июня российские оккупационные войска совершили комбинированную атаку на Киев и столичный регион с применением баллистических ракет и дронов. В результате обстрела были повреждены пути киевского метро и полотно железной дороги.