В результате ночной атаки рф на Украину пострадали 80 человек, 4 погибли – Зеленский

В Украине в общей сложности 80 человек пострадали в результате массированной атаки рф, еще четверо - погибли. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения, передает УНН.

Сегодня весь день продолжались спасательные работы, аварийные работы в разных наших регионах и городах. Тернополь, Луцк, Киев и область, Полтавщина, Хмельницкая область, Львовская область, Черниговская область, Одесская область, Сумская область. В общей сложности 80 человек пострадали – всем оказана помощь. К сожалению, есть погибшие - сообщил Зеленский.

По словам Президента, по состоянию на сейчас известно о четырех погибших – в Киеве и в Луцке. Под завалами еще могут быть люди.

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Погибшие в Киеве – это спасатели, прибывшие на место после первого удара и, к сожалению, были убиты повторным российским ударом. Даниил Скадин, Андрей Ременный и Павел Езгор – пожарные-спасатели 18-й Государственной пожарно-спасательной части. Циничный российский удар по обычным городам. Более 400 беспилотников, более 40 ракет. Значительную часть удалось сбить. Но не все - резюмировал Президент.

Зеленский сообщил о последствиях масштабного удара по Украине и призвал мир усилить давление на рф