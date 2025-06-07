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Масована атака рф на Харків забрала життя трьох людей, 21 поранений: показали наслідки

Київ • УНН

 • 986 перегляди

Внаслідок масованої атаки рф по Харкову загинули троє людей, 21 отримала поранення, серед них двоє дітей. Пошкоджено житлові будинки, підприємства та музичну школу.

Масована атака рф на Харків забрала життя трьох людей, 21 поранений: показали наслідки

Троє загиблих та 21 постраждалий у Харкові внаслідок найпотужнішої атаки рф за весь час повномасштабної війни, повідомили голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер міста Ігор Терехов у Telegram у суботу, пише УНН.

На дану хвилину, внаслідок терористичного нічного обстрілу міста, 21 постраждалий (серед них півторамісячне немовля та 14-річна дівчинка). Ще трьох мирних харківʼян російська окупаційна армія вбила

- написав Терехов.

"У місті Харків постраждала 21 людина, з них 2 дітей – 1,5-місячний хлопчик та 14-річна дівчинка, загинули 3 людей (розбір завалів триває)", - підтвердив Синєгубов.

Харків переживає найпотужнішу комбіновану атаку за весь час: понад 40 вибухів, влучання в багатоповерхівку, під завалами можуть бути люди07.06.25, 05:13 • 2528 переглядiв

"14-річну дівчину з травмами доставили до лікарні. Півторарічний хлопчик дістав гостру реакцію на стрес", - повідомили у ГУНП в області.

У ніч на 7 червня військові рф завдали по місту Харків масованого удару. Ворог атакував 3 ракетами, 5 КАБ, 4 РСЗВ і 48 БпЛА Київський та Основ’янський райони Харкова, повідомив голова ОВА. У Харкові пошкоджено 2 багатоквартирні будинки, 2 приватні будинки, 2 підприємства, 2 автомобілі, адмінбудівлю, будівлю дитячої музичної школи.

За даними поліції, в Основ'янському районі безпілотник влучив у 9-поверховий будинок.

Зі слів голови ОВА, загалом у Харківській області за минулу добу через ворожі обстріли загинули 3 людини, постраждали 22 людини. Зокрема, у Куп’янську постраждав 64-річний чоловік.

Ворог, повідомив Синєгубов, активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 1 ракета Х-35; 2 ракети (тип встановлюється); 16 некерованих авіаційних ракет; 8 КАБ; 56 БпЛА типу "Шахед"; 2 БпЛА типу "Молнія"; 1 fpv-дрон.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури у чотирьох районах, зокрема у Харківському районі пошкоджено корівник.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Синєгубов Олег Васильович
Ігор Терехов
Шахед-136
Україна
Харків
Tesla
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