Масована атака рф на Харків забрала життя трьох людей, 21 поранений: показали наслідки
Київ • УНН
Внаслідок масованої атаки рф по Харкову загинули троє людей, 21 отримала поранення, серед них двоє дітей. Пошкоджено житлові будинки, підприємства та музичну школу.
Троє загиблих та 21 постраждалий у Харкові внаслідок найпотужнішої атаки рф за весь час повномасштабної війни, повідомили голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер міста Ігор Терехов у Telegram у суботу, пише УНН.
На дану хвилину, внаслідок терористичного нічного обстрілу міста, 21 постраждалий (серед них півторамісячне немовля та 14-річна дівчинка). Ще трьох мирних харківʼян російська окупаційна армія вбила
"У місті Харків постраждала 21 людина, з них 2 дітей – 1,5-місячний хлопчик та 14-річна дівчинка, загинули 3 людей (розбір завалів триває)", - підтвердив Синєгубов.
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"14-річну дівчину з травмами доставили до лікарні. Півторарічний хлопчик дістав гостру реакцію на стрес", - повідомили у ГУНП в області.
У ніч на 7 червня військові рф завдали по місту Харків масованого удару. Ворог атакував 3 ракетами, 5 КАБ, 4 РСЗВ і 48 БпЛА Київський та Основ’янський райони Харкова, повідомив голова ОВА. У Харкові пошкоджено 2 багатоквартирні будинки, 2 приватні будинки, 2 підприємства, 2 автомобілі, адмінбудівлю, будівлю дитячої музичної школи.
За даними поліції, в Основ'янському районі безпілотник влучив у 9-поверховий будинок.
Зі слів голови ОВА, загалом у Харківській області за минулу добу через ворожі обстріли загинули 3 людини, постраждали 22 людини. Зокрема, у Куп’янську постраждав 64-річний чоловік.
Ворог, повідомив Синєгубов, активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 1 ракета Х-35; 2 ракети (тип встановлюється); 16 некерованих авіаційних ракет; 8 КАБ; 56 БпЛА типу "Шахед"; 2 БпЛА типу "Молнія"; 1 fpv-дрон.
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури у чотирьох районах, зокрема у Харківському районі пошкоджено корівник.