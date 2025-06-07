Удар по Харкову: кількість постраждалих зросла до 18 7 червня 2025

У Харкові кількість постраждалих у результаті атаки рф зросла до 18. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Медики шпиталізували ще одного постраждалого. На цю хвилину, кількість поранених, які перебувають в лікарнях міста сягнула 9. Серед них - троє людей у важкому стані - повідомив Синєгубов.

За словами голови Харківської ОВА, кількість постраждалих продовжує збільшуватися і сягнула 18.

Він також уточнив, що в Харкові внаслідок ворожих ударів КАБ загинула 30-річна жінка.

Додамо

Як повідомляв УНН, у результаті ворожої атаки по Харкову пошкоджено будівлю дитячої залізничної дороги, відомо про одного загиблого та 10 поранених.