Удар по Харкову: кількість постраждалих зросла до 18 7 червня 2025
Київ • УНН
Внаслідок атаки рф по Харкову кількість поранених зросла до 18, дев'ять з них госпіталізовано. На жаль, одна 30-річна жінка загинула від ворожих ударів КАБ.
У Харкові кількість постраждалих у результаті атаки рф зросла до 18. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Медики шпиталізували ще одного постраждалого. На цю хвилину, кількість поранених, які перебувають в лікарнях міста сягнула 9. Серед них - троє людей у важкому стані
За словами голови Харківської ОВА, кількість постраждалих продовжує збільшуватися і сягнула 18.
Він також уточнив, що в Харкові внаслідок ворожих ударів КАБ загинула 30-річна жінка.
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Як повідомляв УНН, у результаті ворожої атаки по Харкову пошкоджено будівлю дитячої залізничної дороги, відомо про одного загиблого та 10 поранених.