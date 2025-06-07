У Харківській ОВА показали наслідки удару рф по дитячій залізниці
Київ • УНН
Росіяни вдарили КАБами по центральній частині Харкова, зокрема по Дитячій залізниці. Загинула 30-річна жінка, 18 людей поранено, троє у важкому стані.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов показав наслідки російського удару КАБами по центральній частині Харкова, а зокрема - по Дитячій залізниці, передає УНН.
Деталі
Близько 17.35 ворог завдав ударів 4 керованими авіабомбами по Шевченківському та Київському районах міста.
Одне з влучань — по Дитячій залізниці. Це місце, де зазвичай багато родин із дітьми. росіяни б’ють саме туди в суботу вдень. На жаль, загинула 30-річна жінка. Ще 18 людей поранено, троє з них перебувають у важкому стані
За його словами, внаслідок обстрілу пошкоджено 2 будівлі Дитячої залізниці та 4 вагони, 2 приватні будинки, господарчу споруду.
На місці працюють бригади медиків та співробітники ДСНС.
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