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Обмін тілами загиблими між рф та Україною має розпочатися наступного тижня
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У Харківській ОВА показали наслідки удару рф по дитячій залізниці

Київ • УНН

 • 690 перегляди

Росіяни вдарили КАБами по центральній частині Харкова, зокрема по Дитячій залізниці. Загинула 30-річна жінка, 18 людей поранено, троє у важкому стані.

У Харківській ОВА показали наслідки удару рф по дитячій залізниці

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов показав наслідки російського удару КАБами по центральній частині Харкова, а зокрема - по Дитячій залізниці, передає УНН.

Деталі

Близько 17.35 ворог завдав ударів 4 керованими авіабомбами по Шевченківському та Київському районах міста.

Одне з влучань — по Дитячій залізниці. Це місце, де зазвичай багато родин із дітьми. росіяни б’ють саме туди в суботу вдень. На жаль, загинула 30-річна жінка. Ще 18 людей поранено, троє з них перебувають у важкому стані 

- повідомив Синєгубов.

За його словами, внаслідок обстрілу пошкоджено 2 будівлі Дитячої залізниці та 4 вагони, 2 приватні будинки, господарчу споруду.

На місці працюють бригади медиків та співробітники ДСНС.

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
Синєгубов Олег Васильович
Харків
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