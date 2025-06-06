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Том Круз увійшов до Книги рекордів Гіннеса завдяки божевільному трюку у фільмі "Місія нездійсненна 8"

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Том Круз увійшов до Книги рекордів Гіннеса завдяки божевільному трюку у фільмі "Місія нездійсненна 8"

Київ • УНН

 • 1670 перегляди

Том Круз у 62 роки отримав рекорд Гіннеса за найбільшу кількість стрибків з палаючим парашутом у фільмі "Місія нездійсненна 8" - 16 разів. Зйомки проходили в Південній Африці.

Том Круз увійшов до Книги рекордів Гіннеса завдяки божевільному трюку у фільмі "Місія нездійсненна 8"

У свої 62 роки голлівудська легенда Том Круз не просто підкорює світовий прокат новою частиною саги "Місія нездійсненна", але й додає до своєї полиці ще одну нагороду, пов'язану з трюками.

Передає УНН із посиланням на Guinness World Records.

Деталі

Триразовий номінант на премію "Оскар" Том Круз може похвалитися новим досягненням - він дістав титул рекордсмена Гіннеса за найбільшу кількість стрибків з палаючим парашутом. Під час зйомок 8-ї частини саги "Місія нездійсненна" йому довелося стрибати з гелікоптера з палаючим парашутом загалом 16 разів.

Жоден інший актор чи каскадер не наблизився до такої кількості смертельних стрибків, і його відданість була винагороджена рекордним титулом 4 червня.

- пише Guinness World.

Довідка

Деякі подробиці сцени епізоду, який був знятий в місцевості Драконова гора, Південна Африка.

Парашут міг горіти лише 2,5-3 секунди, перш ніж повністю розпастися - тому акторові довелося "швидко вирізати палаючу частину", перш ніж активувати свій запасний парашут. 

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Коментар

Том не просто грає героїв бойовиків – він і є герой бойовиків! Значну частину його успіху можна пояснити його абсолютною зосередженістю на автентичності та розширенні меж того, що може зробити головний герой. Для мене честь мати можливість визнати його абсолютну безстрашність цим новим титулом Книги рекордів Гіннеса

- сказав Крейг Глендей, головний редактор Книги рекордів Гіннеса.

Доповнення

Протягом восьми фільмів "Місія нездійсненна" Круз підіймався як на скляний хмарочос Бурдж-Халіфа, так і на скелясту скелю в Національному парку "Dead Horse Point". Зірка Голлівуду виконував тривалі трюки у зйомках підводних сцен. Він також стрибав (і хапався) з кількох гелікоптерів та літаків.

"Місія нездійсненна: Страшний суд" знаменує собою кінець саги, яка тривала майже три десятиліття. Але Круз пообіцяв знімати фільми, поки йому не виповниться 100 років.

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Ігор Тележніков

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