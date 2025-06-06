Том Круз увійшов до Книги рекордів Гіннеса завдяки божевільному трюку у фільмі "Місія нездійсненна 8"

У свої 62 роки голлівудська легенда Том Круз не просто підкорює світовий прокат новою частиною саги "Місія нездійсненна", але й додає до своєї полиці ще одну нагороду, пов'язану з трюками.

Передає УНН із посиланням на Guinness World Records.

Триразовий номінант на премію "Оскар" Том Круз може похвалитися новим досягненням - він дістав титул рекордсмена Гіннеса за найбільшу кількість стрибків з палаючим парашутом. Під час зйомок 8-ї частини саги "Місія нездійсненна" йому довелося стрибати з гелікоптера з палаючим парашутом загалом 16 разів.

Жоден інший актор чи каскадер не наблизився до такої кількості смертельних стрибків, і його відданість була винагороджена рекордним титулом 4 червня.

Деякі подробиці сцени епізоду, який був знятий в місцевості Драконова гора, Південна Африка.

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Том не просто грає героїв бойовиків – він і є герой бойовиків! Значну частину його успіху можна пояснити його абсолютною зосередженістю на автентичності та розширенні меж того, що може зробити головний герой. Для мене честь мати можливість визнати його абсолютну безстрашність цим новим титулом Книги рекордів Гіннеса